Алексей Никольский / Pool / Scanpix / LETA

Если долго вглядываться в кабинеты Путина, кабинеты Путина станут вглядываться в тебя… Началось все с публикации «Проекта», где утверждалось, что президенту построили два одинаковых кабинета в Сочи и Ново-Огарево. Так якобы никто не сможет вычислить его местоположение.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эти сообщения «информационной атакой»: «Президент ежедневно проводит публичные мероприятия. Никаких одинаковых кабинетов нет, у президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и вы все это видите».

Однако слова Пескова не остановили участников «информационной атаки». И даже наоборот — теперь все разглядывают фотографии кабинета Путина и пытаются найти 10 отличий.

Особое внимание уделяют перемещающимся выключателям

Фактчек «Медузы»: на самом деле выключатели (если это действительно выключатели) стали перемещаться еще в конце апреля. На записях от 28 и 29 апреля они уже находятся в разных местах.

С паркетом и петлями тоже что-то не так

И решетка куда-то исчезла

Бонус!

Ну, зато шутки хорошие.