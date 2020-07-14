Алексей Никольский / Pool / Zuma / Scanpix / LETA

Российские СМИ с мая на полном серьезе пишут о Владимире Путине и его взаимоотношениях с ручками. Еще и подключают к обсуждению психологов и политологов. Эксперты в свою очередь объясняют, что имел в виду президент, бросая или раскручивая ручку.

Мы решили закрыть этот вопрос раз и навсегда и обратились напрямую к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Ответ, как говорится, убил.

«Медуза»: В последнее время в новостях довольно часто пишут про Путина и ручку, которую он то кинет, то раскрутит на совещаниях. Причем это становится поводом не только для шуток, но даже серьезной аналитики. Обращают ли в Кремле на это внимание, как к этому относятся — и стоит ли россиянам забивать себе голову подобными инфоповодами?

Дмитрий Песков: Ответ простой. Не стоит забивать себе голову конкретными инфоповодами. Президент использует ручку для того, чтобы писать. Для того, чтобы работать.

Мы, конечно, догадывались. Но теперь точно все прояснилось!