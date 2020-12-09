«Это компоненты информационной кампании». Кремль заявил, что у Путина нет двух одинаковых кабинетов в Москве и Сочи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «ерундой» и «неправдой» сведения о том, что для Владимира Путина обустроили два одинаковых кабинета в подмосковном Ново-Огарево и в сочинской резиденции Бочаров ручей. В беседе с журналистами представитель Кремля выразил мнение, что подобные сообщения появляются в рамках информационной атаки на президента.

Это неправда. То, что было написано, я еще раз повторяю, — это компоненты такой, знаете, информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели. Это неправда.

Вы знаете, что президент ежедневно проводит публичные мероприятия. Никаких одинаковых кабинетов нет, у президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и вы все это видите.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю хорошо известны организаторы «устремлений по дискредитации» президента, но отказался их назвать.

8 декабря издание «Проект» со ссылкой на несколько информированных источников сообщило, что Владимир Путин с конца лета постоянно находится в Сочи, хотя его пресс-служба при этом рассказывает, что президент работает в Москве. Для того, чтобы никто не заметил подмены и не знал о реальном местоположении главы государства, пишет издание, Путину якобы построили в Сочи точно такой же кабинет, как в Ново-Огарево.