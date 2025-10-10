Как надо и как не надо писать в России про секс, однополые отношения и чайлдфри «Литрес Самиздат» объяснил на конкретных примерах. Теперь все понятно
«Литрес Самиздат» объяснил своим авторам, как писать так, чтобы не нарушать российские законы. Причем сделал это на конкретных примерах. Сервис выпустил подробную инструкцию о том, как допустимо описывать «сложные» темы вроде секса, однополых отношений или сознательного отказа от рождения детей. Это документ эпохи, дающий представление о механизмах цензуры, которой подвергаются российские писатели и книгоиздатели.
Платформа для независимых авторов «Литрес Самиздат» обнародовала правила публикации произведений, в которых на конкретных примерах объясняется, как писать так, чтобы не нарушать российские законы. Новость об этом появилась в соцсетях «Литрес Самиздат» 9 октября. На нее обратил внимание Георгий Урушадзе — основатель издательства Freedom Letters и бывший директор премии «Большая книга».
«Литрес» — крупнейший в России сервис цифровых книг, который входит «в контур бизнеса» крупнейшего же издательского холдинга «Эксмо-АСТ». «Литрес Самиздат» существует с 2016 года. Платформа публикует и распространяет рукописи независимых авторов, отчисляя им проценты с продаж. Перед публикацией рукопись проходит через модераторов «Литрес Самиздат», которые проверяют ее на соответствие правилам платформы и российским законам.
Страницу с законодательными требованиями на сайте «Литрес Самиздат» недавно дополнили. Еще в середине сентября она была посвящена в основном вопросам авторского права и возрастной маркировки, хотя также затрагивала темы эротического контента (совсем кратко) и закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» (более подробно). Теперь же разделы об эротике и ЛГБТ расширили и добавили к ним разделы о том, как писать о наркотиках, насилии, репродуктивном выборе, политике и экстремизме.
Но самое главное, в большинстве разделов теперь есть примеры того, как допустимо и как недопустимо раскрывать ту или иную тему. Они показывают механизмы цензуры и самоцензуры на российском книжном рынке, который уже подвергся преследованиям со стороны силовиков. В мае 2025 года трое сотрудников Individuum и Popcorn Books (эти издательства, как и «Литрес», входят в «контур бизнеса» холдинга «Эксмо-АСТ») стали обвиняемым по делу об «экстремизме» из-за выпуска квир-литературы.
Ниже — цитаты с примерами того, как можно и как нельзя писать на «опасные» темы, по версии «Литрес Самиздат».
Секс
❌ «„Он медленно снял с нее одежду…“ Далее подробное описание тела и интимных мест… „Его руки скользили все ниже, пока он…“ Далее подробное описание действий, направленных на получение физического удовольствия».
✅ «Он коснулся ее плеча, словно боялся разрушить этот момент. Она позволила ему снять с себя платье, и в этот миг между ними не осталось ни тайны, ни расстояния».
❌ «„Он грубо прижал ее к стене и принялся срывать с нее одежду…“ Далее описание в деталях процесса, запахов и телесных выделений».
✅ «Он прижал ее к стене, но не для грубости — для того, чтобы ощутить ее рядом. Она услышала его сердце и поняла: в этом мгновении нет ничего, кроме них двоих».
«Эти правила не просто „цензура ради цензуры“. Они защищают читателей, особенно подростков, а также самого автора, от возможной ответственности. Мы хотим, чтобы ваши книги выходили в свет, находили читателей и приносили радость. Поэтому думайте не только о сюжете, но и о том, как он соотносится с законодательством. <…> Пишите про чувства, эмоции, переживания. Пусть близость героев станет естественной частью истории, а не самоцелью. Тогда ваше произведение будет интересным, глубоким и безопасным для публикации».
Насилие
❌ «Он методично пытал пленного, и зрители аплодировали его решимости. Ведь цель оправдывает средства, а враг заслуживал самого страшного».
✅ «Дверь в подвал закрылась, и тишину разорвал первый сдавленный крик. Я закрыла ладонями уши и стала считать трещины на потолке, но звук все равно проникал в самое нутро».
Самоповреждения и суицид
❌ «Лезвие бритвы оставило на ее бедре ровные, неглубокие красные линии. Она всегда резала себя именно там, где шрамы не были бы видны».
✅ «Он вышел из ванной бледный, с закатанными рукавами, стараясь не смотреть ни на кого. На полу за дверью остались капли крови».
❌ «Она приняла таблетки, легла на кровать и закрыла глаза, как спящая принцесса. На ее лице застыла умиротворенная улыбка, наконец-то обретен покой».
✅ «Мысль о том, чтобы просто перестать существовать, становилась все навязчивее. Она не хотела умирать, она просто не могла больше выносить эту всепоглощающую пустоту внутри».
Однополые отношения и трансгендерный переход
❌ «Они счастливо обустроили семейную жизнь, и все стало на свои места».
✅ «Их личные решения вызвали в окружении противоречивую реакцию, а для героев это стало источником трудных разговоров и сомнений».
❌ «Изменение пола стало для нее исцелением и счастьем».
✅ «Из-за решений, связанных с ее самоощущением, в жизни возникло еще больше вопросов и сложностей».
«Мы ни в коем случае не ограничиваем вашу творческую глубину — мы помогаем книге безопасно дойти до читателя в текущей правовой реальности. Если тема [однополых отношений в произведении] все же нужна — держите дистанцию, избегайте романтизации и равноценности, помните про 18+, и пусть акцент всегда остается на драматургии, характере и последствиях, а не на привлекательности явления. Тогда рукопись пройдет модерацию, а читатель получит историю — без юридических рисков для вас и площадки».
Чайлдфри
❌ «Все ее подруги из университета давно сделали аборты при первой же незапланированной беременности и лишь посмеивались над теми, кто по наивности пошел на поводу у устаревших догм. В их прогрессивном кругу это было нормой».
✅ «Они с мужем жили вместе десять лет. У них не было детей, и их вполне устраивала их жизнь: путешествия, работа и две собаки».
«Дискредитация» российской армии
❌ «„Российская армия целенаправленно наносит удары по гражданским объектам“ (без подтверждения официальными источниками)».
✅ «„В заявлении МИД России подчеркивается, что армия действует в строгом соответствии с международным правом“ (цитирование официальных лиц)».
Экстремизм и политика
❌ «Он взрывал поезда не из ненависти, а от отчаяния. Его методы были ужасны, но цель — освобождение родины — была святой».
✅ «Идеи, которые ему казались возвышенными и спасительными, на поверку обернулись ядом. Он вернулся из лагеря боевиков не героем, а моральным калекой: с пустым взглядом, испачканными в крови руками и неспособностью чувствовать что-либо, кроме гнева».
❌ «Пришло время браться за оружие и выходить на улицы. Только так мы сможем вернуть себе страну!»
✅ «Систематизировав факты о злоупотреблениях чиновников, журналисты передали материалы в правоохранительные органы и опубликовали статью, которая привлекла широкое общественное внимание».