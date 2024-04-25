Издательство АСТ назвало вынужденным решением публикацию книги Роберто Карнеро «Пазолини. Умереть за идеи» с заретушированными фрагментами текста.

Как обратили внимание СМИ 25 апреля, биография итальянского режиссера и поэта Пьера Паоло Пазолини вышла в России с закрашенными черным цветом кусками текста на нескольких десятках страниц.

В издательстве пояснили, что были вынуждены пойти на такие цензурные правки по требованию российского законодательства, в том числе и 478 федерального закона. Этот закон, принятый в декабре 2022 года, ввел полный запрет на «пропаганду нетрадиционных отношений» и педофилии, распространение информации об ЛГБТ и среди людей любого возраста.

По версии телеграм-канала «Осторожно, новости», цензуре подверглась примерно одна пятая часть биографии. В частности, из книги почти полностью убрали тему сексуальности и личных отношений Пазолини, который был открытым геем.

В пресс-службе «Эксмо-АСТ» отметили, что российская версия книги Карнеро вышла с разрешения правообладателя, хотя обычно зарубежные издатели не соглашаются на сокращения и правки оригинального текста.

«Решение редакции, выпустившей книгу, — вынужденное, чтобы издание могло увидеть свет. Закрасить фрагменты текста — более честный выбор, чем просто вырезать абзацы, будто их в книге и не было», — сообщается в телеграм-канале пресс-службы издательства.

Так, работа Роберто Карнеро стала интерактивной: читатель сам решает, воспользоваться ли ему какими-либо источниками информации, чтобы выяснить, что же скрыто от него в данной версии издания. Благодаря наличию скрытых фрагментов зарождается перекличка исходного текста с современным контекстом, в котором мы живем здесь и сейчас. Кроме того, книга становится артефактом эпохи, атрибутом перфоманса, художественного высказывания. Неслучайно и название серии, в которой вышло издание — «Картина времени». Возможно, сигнальный экземпляр книги в скором времени станет экспонатом одного из музеев современного искусства.

Российские издательства неоднократно прибегали к цензуре и ретушировали строчки в вышедших книгах. Так, издательство LikeBook (входит в «Эксмо») закрасило описания секса двух мужчин в книге Макса Фалька «Вдребезги». «Альпина Паблишер» подвергло цензуре книгу публициста Марка Мэнсона «Всё хреново». Издательство «Белая ворона» убрало несколько страниц из книги «Привет, месячные!» авторства Юми Стайнс и Мелиссы Канг.

Издательство АСТ на этой неделе в течение трех дней сняло с продажи не менее шести книг, в которых нашли признаки «пропаганды ЛГБТ и смены пола». Под запретом, в частности, оказались книги «Наследие» Владимира Сорокина и «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары.

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