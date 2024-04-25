Издательство АСТ выпустило биографию Пазолини, закрасив черным несколько страниц

Издательство АСТ подвергло цензуре книгу Роберто Карнеро «Пазолини. Умереть за идеи», в которой рассказывается биография итальянского режиссера и поэта Пьера Паоло Пазолини. В книге закрашены черным цветом строки на нескольких десятках страниц. Одним из первых внимание на это обратил журналист Иван Давыдов.

Фотографию страницы книги, почти полностью заретушированной черным цветом, опубликовало издание «Горький», выпустившее рецензию на книгу (закрасив черным большую часть своей публикации).

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», изучивший опубликованную биографию, цензуре подверглась примерно одна пятая часть работы. Черным цветом закрасили отдельные предложения, в том числе детали биографии, отрывки из интервью, а также сноски. В отдельных моментах закрашены несколько страниц подряд.

Как отмечает телеграм-канал, из книги почти полностью убрали тему сексуальности и личных отношений Пазолини, который был открытым геем. Также отцензурированы стихотворения, например, из «Мольбы к моей матери» убрали строчки «Я не умею быть один. Я одержим к телам бездушным вожделением слепым».

На сайте АСТ сообщается, что «текст книги был сокращен в связи с 478 федеральным законом». Этот закон, принятый в декабре 2022 года, ввел полный запрет на «пропаганду нетрадиционных отношений» и педофилии, распространение информации об ЛГБТ и среди людей любого возраста.

Российские издательства неоднократно прибегали к цензуре и ретушировали строчки в вышедших книгах. Так, издательство LikeBook (входит в «Эксмо») закрасило описания секса двух мужчин в книге Макса Фалька «Вдребезги». «Альпина Паблишер» подвергло цензуре книгу публициста Марка Мэнсона «Всё хреново». Издательство «Белая ворона» убрало несколько страниц из книги «Привет, месячные!» авторства Юми Стайнс и Мелиссы Канг.

Издательство АСТ на этой неделе в течение трех дней сняло с продажи не менее шести книг, в которых нашли признаки «пропаганды ЛГБТ и смены пола». Под запретом, в частности, оказались книги «Наследие» Владимира Сорокина и «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары.

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