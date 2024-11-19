«Эксмо» и АСТ оштрафовали на четыре миллиона рублей из-за романа Сорокина «Наследие». В нем нашли «восемь эпизодов порнографического характера»

Таганский районный суд Москвы назначил штрафы по четыре миллиона рублей издательствам «Эксмо» и АСТ и типографии «Парето-принт» из-за романа Владимира Сорокина «Наследие», сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Издательство и типография признаны виновными по административной статье об изготовлении и обороте материалов «с порнографическими изображениями несовершеннолетних» (статья 6.20 КоАП).

Свидетелем на суде выступила в том числе учредительница Центра социокультурных экспертиз Наталья Крюкова. ТАСС пишет, что основанный ей Центр также проводил психолого-лингвистические экспертизы по уголовным делам историка Юрия Дмитриева и Pussy Riot. Крюкова заявила, что в ходе проведения экспертизы в романе Сорокина найдено «восемь эпизодов порнографического характера», в двух из которых участвуют несовершеннолетние девочки.

Также показания дал майор полиции Леонид Назаров, который «инициировал покупку» книги и составил протоколы на издательство и типографию.

Представители издательства и типографии заявили, что установившей вину экспертизы «как таковой нет», а сотрудники Центра по противодействию экстремизму ранее не нашли признаков ни уголовного, ни административного правонарушения в тексте книги.

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Роман Сорокина «Наследие» вышел в 2023 году. В апреле 2024 года выпускавшее книгу издательство АСТ остановило продажи «Наследия» в России, объяснив это тем, что экспертный центр при Российском книжном союзе нашел в романе «информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ».

В мае 2024 года агентство РИА Новости сообщило, что правоохранительные органы начали доследственную проверку романа «Наследие» по уголовной статье об обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (242.1 УК). О результатах этой проверки неизвестно.

Дело по административной статье, как пишет ТАСС, было возбуждено по заявлению депутата Госдумы Олега Колесникова. В суде стало известно, что роман Сорокина был напечатан тиражом 17,5 тысячи экземпляров. На складах издательств осталось 74 издания, которые успели изъять до составления административных протоколов, пишет ТАСС.