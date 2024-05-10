В отношении романа «Наследие» начали доследственную проверку из-за «описания постельных сцен с участием несовершеннолетних»
Правоохранительные органы начали доследственную проверку в отношении романа Владимира Сорокина «Наследие». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, проверка проводится по статье об обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (242.1 УК РФ).
«Предварительно, причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних», — сказал источник.
Продажи «Наследия» в России остановлены с апреля. Выпускавшее книгу издательство АСТ объяснило это тем, что экспертный центр при Российском книжном союзе нашел в «Наследии» «информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ». Тогда же АСТ остановило продажи нескольких других книг.
Книга «Наследие» вышла осенью 2023 года. Ее действие происходит в постапокалиптическом мире, где нормализовано насилие. Сюжет строится вокруг поезда, который топят человеческими телами.