В отношении романа «Наследие» начали доследственную проверку из-за «описания постельных сцен с участием несовершеннолетних»

Правоохранительные органы начали доследственную проверку в отношении романа Владимира Сорокина «Наследие». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, проверка проводится по статье об обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (242.1 УК РФ).

«Предварительно, причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних», — сказал источник.

Продажи «Наследия» в России остановлены с апреля. Выпускавшее книгу издательство АСТ объяснило это тем, что экспертный центр при Российском книжном союзе нашел в «Наследии» «информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ». Тогда же АСТ остановило продажи нескольких других книг.

Книга «Наследие» вышла осенью 2023 года. Ее действие происходит в постапокалиптическом мире, где нормализовано насилие. Сюжет строится вокруг поезда, который топят человеческими телами.

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