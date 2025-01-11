Издательство «Эксмо» сняло с продажи книгу «Дети Ирены» писательницы Тилар Маццео о Второй мировой войне из-за того, что в ней содержится фраза об изнасилованиях, совершенных советскими военнослужащими.

Книгу сняли с продажи после того, как паблик «Культурный фронт Z» призвал «компетентные органы обратить внимание» на издательство и продающие книгу магазины из-за следующей цитаты:

Однако Польше приход советских войск особой радости не принес. Лишь немногие женщины в Кракове — от школьниц до самых древних babcia — избежали изнасилования.

Создатели паблика предположили, что этот отрывок может нарушать статью УК РФ о реабилитации нацизма.

В сообщении на своем сайте «Эксмо» поблагодарило читателей «за обращение внимания на фразу в книге» и сообщило, что в издательской группе «идет внутреннее дисциплинарное разбирательство».

Книга «Дети Ирены» посвящена Ирене Сендлеровой — польской активистке движения Сопротивления, которая спасла из варшавского гетто 2500 еврейских детей и подростков. Как говорится в аннотации книги, Сендлерову «сравнивали с Оскаром Шиндлером, а незадолго до кончины номинировали на Нобелевскую премию мира».

В 2021 году к реабилитации нацизма были приравнены «распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные публично». Историки и правозащитники указывали, что новые положения в УК фактически делают невозможной любую общественную дискуссию о Второй мировой войне и публичное высказывание мнения, отличного от позиции официальных властей РФ.

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