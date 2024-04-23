Издательство АСТ решило прекратить продажи романа Ханьи Янагихары «Маленькая жизнь»

Издательство АСТ решил отозвать из продажи романы Ханьи Янагихары и Мадлен Миллер. Письмо издательства опубликовал книжный обозреватель Максим Мамлыга.

Основанием для такого решения АСТ назвал то, что в этих книгах есть признаки «пропаганды ЛГБТ» (статья 6.21 КоАП РФ). «Распространитель самостоятельно несет риски, связанные с продолжением деятельности по распространению указанных книг», — говорится в письме.

На сайте АСТ страница с романом «Маленькая жизнь» теперь недоступна.

«Маленькую жизнь» и «Песнь Ахилла» на русском языке выпускало издательство Corpus, которое входит в состав издательской группы АСТ.

22 апреля стало известно, что АСТ остановило продажи романов «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина. В издательстве заявили, что экспертный центр при Российском книжном союзе нашел в книгах «информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ». «Наследие» и «Дом на краю света» также выпускало издательство Corpus.

На следующий день «Ведомости» рассказали о существовании в России экспертного центра, который определяет, соответствуют ли изданные книги законам, и дает рекомендации по их изъятию в случае нарушений. Центр создан на базе Российского книжного союза (РКС). В его состав вошли, в частности, представители Роскомнадзора, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русской православной церкви, Духовного управления мусульман России. Совет занимается в том числе выявлением нарушений законов о «пропаганде ЛГБТ». Когда конкретно начал работу созданный в итоге на базе РКС совет, не уточняется.

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