В России создали экспертный совет по книгам. По его рекомендации уже остановили продажи романов Сорокина, Каннингема и Болдуина

В России создан экспертный центр, который определяет, соответствуют ли изданные книги законам, и дает рекомендации по их изъятию в случае нарушений, пишут «Ведомости».

Центр создан на базе Российского книжного союза (РКС). В его состав вошли представители Роскомнадзора, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русской православной церкви, Духовного управления мусульман России, Федерации еврейских общин России, Ассоциации юристов России, Российской академии образования, Литературного института имени А. М. Горького и других учреждений.

Совет занимается в том числе выявлением нарушений законов о «пропаганде» ЛГБТ — во всех книгах, кроме учебных, нормативных и официальных. Окончательное решение об изъятии книг при этом принимает издатель, уточнил представитель РКС. Однако именно по рекомендации совета издательство АСТ остановило продажи романов Владимира Сорокина «Наследие», Майкла Каннингема «Дом на краю света» и Джеймса Болдуина «Комната Джованни».

Запуск экспертного совета, как пишут «Ведомости», обсуждали в январе 2023 года на встрече издателей с Российским книжным союзом и Роскомнадзором, но тогда его предлагали создать на базе Минцифры, которому подведомственны издательства. Когда конкретно начал работу созданный в итоге на базе РКС совет, не уточняется.

Накануне издательство АСТ сообщило об остановке продаж романов Сорокина, Каннингема и Болдуина, в которых, как утверждалось, нашли «информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ». Что это за информация, не уточнялось. В январе группа активистов во главе с писательницей Ольгой Усковой просила Следственный комитет проверить роман Сорокина на предмет «пропаганды ЛГБТ» и насилия над детьми.

Издательство Corpus, входящее в АСТ и выпускавшее Сорокина, написало, что «комментировать тут особенно нечего, вы и сами все знаете и понимаете». «Спасибо, что читали и читаете. Мы знаем, что вас много», — говорилось в сообщении издательства.

В конце февраля стало известно, что принадлежащий «Сберу» маркетплейс «Мегамаркет» изъял из продажи более 250 книг в связи с «пропагандой ЛГБТ». В пресс-службе «Сбера» заявили, что список подлежащих изъятию книг, распространившийся в сети, был составлен еще в декабре 2022 в связи с принятием закона о запрете «пропаганды» ЛГБТ в интернете.

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