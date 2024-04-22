Издательство АСТ прекратило продажи романа Владимира Сорокина «Наследие»
Источник: Слова и деньги
Издательство АСТ прекратило продажи романа Сорокина «Наследие». Об этом в своем телеграм-канале «Слова и деньги» рассказал независимый издатель Владимир Харитонов.
Харитонов опубликовал скриншот письма от АСТ, в котором издательство «заявляет о необходимости прекратить» продажи книги и сообщает, что распространители теперь «самостоятельно несут риски», связанные с продажей «Наследия».
Издательство АСТ выпустило «Наследие» в конце 2023 года. В январе группа активистов во главе с писательницей Ольгой Усковой подала в Следственный комитет жалобу с требованием проверить книгу на предмет «пропаганды ЛГБТ» и насилия над детьми.
На фоне обращения в СК от продажи книги «Наследие» отказались онлайн-магазины «Лабиринт», Ozon и Wildberries.