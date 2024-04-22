Издательство Corpus, в котором в конце 2023 года вышел роман Владимира Сорокина , прокомментировало решение издательской группы АСТ (материнской компании Corpus) о прекращении продаж книги.

Сегодня был снят с продажи роман Владимира Сорокина «Наследие», о чем издательство АСТ, куда входит и Corpus, выпустило официальное заявление. Комментировать тут особенно нечего, вы и сами все знаете и понимаете. Спасибо, что читали и читаете. Мы знаем, что вас много.

Группа АСТ объявила о прекращении продаж «Наследия» ранее 22 апреля. Также были остановлены продажи еще двух книг — «Дом на краю света» Майкла Каннингема и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина. В АСТ сообщили, что во всех трех книгах Экспертный центр при Российском книжном союзе нашел «информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ».

Вскоре после выхода романа «Наследие» движение «Сорок сороков» обратилось в МВД с требованием проверить книгу на «пропаганду педофилии». Позднее группа активистов во главе с писательницей Ольгой Усковой подала в Следственный комитет заявление с требованием проверить роман на предмет «пропаганды ЛГБТ и насилия над детьми».

На фоне жалоб в январе 2024 года от продажи «Наследия» отказались крупные онлайн-магазины, в том числе «Лабиринт» и Wildberries.

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