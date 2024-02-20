«Сбер» подтвердил, что принадлежащий ему маркетплейс «Мегамаркет» изъял из продажи книги, указанные в списке запрещенных в связи с «пропагандой ЛГБТ», который ранее опубликовал журналист Александр Плющев.

В пресс-службе «Сбера» «Коммерсанту» заявили, что «указанный список книг действительно существует», однако составлен он был, как утверждают в компании, еще более года назад.

«Он был еще в декабре 2022 года собран по инициативе АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах и других источниках. „Мегамаркет“ принимал участие в обсуждении и подготовке списка и так же, как и все участники рынка, скрыл товары со своей витрины», — говорится в комментарии, который приводит «Коммерсант».

20 февраля 2024 года журналист Александр Плющев опубликовал список книг, полученный маркетплейсом «Мегамаркет», карточки которых, как утверждалось, площадка должна была удалить из-за «пропаганды ЛГБТ». Откуда получен этот документ, в сообщении не уточнялось.

Опубликованный Плющевым список называется «реестром товаров с запрещенной информацией (ЛГБТ+)» и содержит 252 книги. Среди них — «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Норвежский лес» Харуки Мураками, «Неточка Незванова» Федора Достоевского, «Оно», «Доктор Сон» и «Четыре сезона» Стивена Кинга и «Наследие» Владимира Сорокина.

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и » в СМИ, интернете, рекламе, книгах и фильмах. В отличие от действовавшего ранее закона о запрете «гей-пропаганды» среди детей, этот закон подразумевал запрет для всех россиян, включая взрослых.

Еще до вступления закона в силу библиотеки и книжные магазины начали убирать книги с ЛГБТ-тематикой, а онлайн-кинотеатры — вырезать соответствующие сцены из сериалов. В июне 2023 года Роскомнадзор разработал критерии для определения «пропаганды ЛГБТ». Они вступили в силу 1 сентября.

В ноябре 2023 года Верховный суд объявил несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в России.

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