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В России при странных обстоятельствах погибают топ-менеджеры крупных корпораций — а теперь покончил с собой только что уволенный министр
Источник: Meduza
С 2022 года, пока продолжается полномасштабная война с Украиной, в России погибли несколько топ-менеджеров, связанных с государственными и частными нефтегазовыми компаниями (среди них «Газпром», «Лукойл», «Транснефть»). 7 июля стало известно о смерти Романа Старовойта — министра транспорта, который был отправлен в отставку решением президента России Владимира Путина. Старовойт, по официальной версии, покончил с собой. Такую же версию следствие выдвигает и в остальных делах. Напомним, что сообщалось о смерти этих людей.
- Январь 2022 года. Руководитель транспортной службы «Газпром инвеста» Леонид Шульман найден мертвым в ванной своего загородного дома в элитном поселке в Ленинградской области.
- Февраль 2022-го. Заместитель директора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности Александр Тюляков найден повешенным в гараже своего дома в коттеджном поселке под Петербургом.
- Апрель 2022-го. Вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев найден застреленным в своей квартире в Москве. Рядом с ним обнаружены тела жены и несовершеннолетней дочери.
- Апрель 2022-го. Бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня найден мертвым на своей вилле в Испании. Также в доме найдены убитыми его жена и дочь.
- Май 2022-го. Бывший член совета директоров «Лукойла» Александр Субботин найден мертвым в частном доме в Мытищах. Предварительной причиной смерти называли острую сердечную недостаточность.
- Июль 20222-го. Учредитель компании «Астра-Шиппинг» (подрядчик «Газпрома») Юрий Воронов найден мертвым в бассейне в коттеджном поселке в Ленинградской области с огнестрельным ранением головы.
- Август 2022-го. Председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больнице в Москве, где он проходил лечение.
- Декабрь 2022-го. Гендиректор «Когалымнефтегаза» («дочка» «Лукойла» в Ханты-Мансийском автономном округе) Олег Зацепин найден мертвым в своем кабинете.
- Февраль 2023-го. Сооснователь компании Urals Energy Вячеслав Ровнейко, нефтяной бизнесмен конца 1990-х и бывший партнер зятя Бориса Ельцина, найден мертвым в своем доме на Рублевке.
- Октябрь 2023-го. Председатель совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов умер от острой сердечной недостаточности.
- Март 2024-го. Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус найден мертвым в своем офисе в Москве.
- Июль 2025-го. Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов выпал из окна своей квартиры на Рублевском шоссе в Москве.
- Июль 2025-го. Роман Старовойт, уволенный с поста министра транспорта РФ, покончил с собой в Подмосковье.
Фото на обложке: Сергей Савостьянов / ТАСС / Profimedia