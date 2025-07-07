С 2022 года, пока продолжается полномасштабная война с Украиной, в России погибли несколько топ-менеджеров, связанных с государственными и частными нефтегазовыми компаниями (среди них «Газпром», «Лукойл», «Транснефть»). 7 июля стало известно о смерти Романа Старовойта — министра транспорта, который был отправлен в отставку решением президента России Владимира Путина. Старовойт, по официальной версии, покончил с собой. Такую же версию следствие выдвигает и в остальных делах. Напомним, что сообщалось о смерти этих людей.

Что известно о смерти Романа Старовойта

Роман Старовойт, уволенный Путиным с поста главы Минтранса, покончил с собой По данным СМИ и телеграм-каналов, ему грозило уголовное дело о мошенничестве при строительстве укреплений на границе с Украиной

Что известно о смерти Романа Старовойта

Роман Старовойт, уволенный Путиным с поста главы Минтранса, покончил с собой По данным СМИ и телеграм-каналов, ему грозило уголовное дело о мошенничестве при строительстве укреплений на границе с Украиной

Фото на обложке: Сергей Савостьянов / ТАСС / Profimedia