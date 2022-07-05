В Ленинградской области нашли мертвым главу подрядчика «Газпрома». Это четвертая смерть топ-менеджера, связанного с компанией, за полгода

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В коттеджном поселке «Морские террасы» в Ленинградской области нашли мертвым Юрия Воронова — гендиректора транспортно-логистической компании «Астра-Шиппинг». Об этом сообщили издания 47News, РЕН ТВ и Baza.

Воронова обнаружили в бассейне с огнестрельным ранением головы. Рядом с ним лежал травматический пистолет. По предварительным данным судмедэкспертов, выстрел был произведен в упор, пишет 47News.

Жена Воронова рассказала полиции, что он уехал за город 1 июля. До этого, по словам женщины, он злоупотреблял алкоголем, так как у него случился конфликт с деловыми партнерами, из-за которого он потерял деньги.

Источник РЕН ТВ сообщил, что компания Воронова специализировалась в том числе на подрядах «Газпрома» в Арктике. По данным базы СПАРК, на которые ссылаются 47News и РБК, в 2020 и 2021 годах «Астра-Шиппинг» показала убыток на общую сумму 160 миллионов рублей.

За последние полгода это уже четвертая смерть топ-менеджера, связанного с «Газпромом».

В конце января и в конце февраля Ленинградской области нашли тела топ-менеджера «Газпром инвеста» Леонида Шульмана и замдиректора Единого расчетного центра Газпрома по корпоративной безопасности Александра Тюлякова (как сообщал 47News, рядом лежали предсмертные записки). В апреле в Москве обнаружили мертвыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его жену и дочь.