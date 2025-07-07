Роман Старовойт, уволенный Путиным с поста главы Минтранса, покончил с собой По данным СМИ и телеграм-каналов, ему грозило уголовное дело о мошенничестве при строительстве укреплений на границе с Украиной

Александр Кряжев / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Бывший глава министерства транспорта РФ Роман Старовойт, официально отправленный в отставку утром 7 июля, покончил с собой, сообщили связанные с силовиками телеграм-каналы Mash, «112» и Shot, а также источник РИА Новости в экстренных службах. Вскоре эту информацию подтвердила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По версии СК, тело Старовойта с огнестрельным ранением было найдено в личной машине чиновника в Одинцовском городском округе Московской области. «Основная версия — самоубийство», — заявила Петренко.

На месте гибели Старовойта был найден наградной пистолет, пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Mash утверждает, что бывший министр застрелился из наградного оружия, полученного от руководства МВД в 2023 году. Тогда сообщалось, что Старовойт получил это оружие «за оказание содействия [МВД] в выполнении задач».

Вскоре после того, как стало известно о гибели Старовойта, близкие к силовикам телеграм-каналы сообщили, что против бывшего министра дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, арестованный по уголовному делу о хищении из бюджета не менее миллиарда рублей при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. В отношении Старовойта действительно проводилась проверка о его возможной причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, сообщил РБК со ссылкой на источник.

Источник Forbes, близкий к следственный органам, рассказал Forbes, что Старовойт умер более суток назад — предположительно, в ночь с 5 на 6 июля. Кремль сообщил об отставке Старовойта утром 7 июля. Днем 7 июля отставку Старовойта комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свою очередь Mash утверждает, что утром в понедельник 7 июля Роман Старовойт был на работе в Минтрансе и провел там совещание. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI заявил, что самоубийство Старовойта произошло «достаточно давно». По данным РБК, тело Старовойта нашли еще 5 июля.

6 июля пресс-служба Минтранса сообщала, что Старовойт провел оперативное совещание в ситуационно-информационном центре ведомства в связи с тем, что в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошла «незначительная» утечка жидкого аммиака во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере «Эко-Визард».

Старовойт возглавлял Курскую область с октября 2018 по май 2024 года. На этой должности его сменил Алексей Смирнов, занимавший пост заместителя главы региона. Старовойт был назначен министром транспорта РФ.

15 апреля 2025 года Алексей Смирнов был задержан, а на следующий день арестован. Вместе с ним в СИЗО отправили бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова. Им предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и совместно с руководством «Корпорации развития Курской области» организовали хищение бюджетных средств более чем на миллиард рублей. «Корпорация развития» выступала генеральным подрядчиком при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, похищенные деньги выделили на строительство инженерных конструкций. Ранее по делу задержали трех руководителей «Корпорации развития Курской области».

Смирнов проработал губернатором Курской области несколько месяцев. В августе 2024 года в регион вторглись Вооруженные силы Украины, в декабре того же года Путин принял отставку Смирнова «по собственному желанию». Сообщалось, что Смирнов не признал вину в мошенничестве. «Коммерсант» писал, что бывший губернатор отказался давать показания на допросе, заявив, что ему нужно время, чтобы предметно изучить текст обвинения и подготовить контраргументы.

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