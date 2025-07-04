Погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Он выпал из окна в Москве

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов погиб, выпав из окна своей квартиры на Рублевском шоссе в Москве. Первоначально о смерти Бадалова сообщили телеграм-каналы Baza и Mash, близкие к силовикам, затем информацию подтвердили ТАСС и «Коммерсант».

«Транснефть»

«Предварительная причина гибели — самоубийство», — сообщили источники ТАСС в правоохранительных органах. Источник «Коммерсанта» в СК России, в свою очередь рассказал, что проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение: возбуждение уголовного дела о доведении до самоубийства (убийстве) или отказ в этом.

Андрей Бадалов родился 17 августа 1962 года в Краснодаре. После окончания Московского инженерно-физический института (МИФИ) Бадалов работал на предприятиях военно-промышленного комплекса.

С июля 2019 года он занимал пост директора ФГАУ НИИ «Восход», занимающегося разработкой государственных автоматизированных систем, в том числе ГАС «Выборы», ГАС «Правосудие» и информационных систем и ресурсов для Генпрокуратуры.

Вице-президентом «Транснефти» Бадалов стал в 2021 году. На этом посту он курировал вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности.

В последние годы несколько топ-менеджеров нефтяных компаний умерли при обстоятельствах, которые российские медиа расценивали как подозрительные. Так, в апреле 2022 года в Москве были найдены мертвыми бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена и несовершеннолетняя дочь. По предварительным данным, банкир убил семью, после чего покончил с собой. Причиной произошедшего, как писали СМИ, мог быть конфликт на почве ревности. Через несколько дней после смерти Аваева в Испании были найдены мертвыми бывший топ-менеджер «Новатэка» Сергей Протосеня, его жена и дочь. Испанские СМИ тогда писали, что Протосеня убил жену и дочь, а затем покончил с собой.

В сентябре 2022 года умер 67-летний глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. В некрологе «Лукойла» говорилось, что Маганов «ушел из жизни после тяжелой болезни». Российские СМИ, включая ТАСС и «Интерфакс», со ссылкой на источники писали, что Маганов покончил с собой в Центральной клинической больнице в Москве.