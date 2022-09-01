Погиб глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. Он выпал из окна больницы

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Глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов погиб после того, как выпал из окна больницы, сообщает телеканал РЕН, не указывая источник информации.

Равиль Маганов Михаил Метцель / ТАСС

67-летний топ-менеджер нефтяной компании проходил лечение в Центральной клинической больнице в Москве — в отделении, расположенном на шестом этаже.

Источник «Интерфакса» также сообщил, что Маганов погиб. «Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался», — сказал собеседник агентства.

Также о его смерти сообщил телеграм-канал Mash. Из его сообщения следует, что топ-менеджер «Лукойла» мог совершить самоубийство. Источник РИА Новости также сообщил, что «Маганов, вероятно, покончил с собой». Независимых подтверждений этой информации нет.

Baza при этом приводит версию, что Маганов «мог случайно выпасть из палаты во время курения».

В правоохранительных органах Москвы подтвердили ТАСС, что из окна Центральной клинической больницы выпал мужчина, он погиб. Имя погибшего не раскрывается.

«Лукойл» официально сообщил, что Равиль Маганов умер после тяжелой болезни, пишет РИА Новости.

В 1980-х годах он работал в «Лангепаснефтегазе», который вошел в состав «Лукойла», созданного в 1991 году. Маганов — автор названия компании «Лукойл». С 1993 года он входил в совет директоров «Лукойла», в 2020 году возглавил его. С 2006 года Маганов занимал пост первого исполнительного вице-президента компании. Равиль Маганов — брат гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова.