Умер вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус

Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус умер в возрасте 53 лет, сообщается в пресс-релизе компании. Причины его смерти не называются.

В некрологе говорится, что трудовая биография Робертуса была связана «исключительно» с «Лукойлом», где он проработал 30 лет. В компанию он устроился сразу после окончания института на должность экономиста.

Также в пресс-релизе отмечается, что Робертус был награжден государственными и ведомственными наградами. Кроме того, Робертус был шеф-пилотом российского авиационного спортивного клуба «Русджет» и многократным чемпионом России и мира в классе радиоуправляемых моделей.

За последние два года Робертус стал как минимум третьим умершим топ-менеджером компании. В сентябре 2022 года погиб 67-летний глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. Российские СМИ писали, что он выпал из окна больницы, где проходил лечение. В самой компании сообщили, что Маганов «ушел из жизни после тяжелой болезни». Его пост занял Владимир Некрасов, умерший в октябре 2023 года в возрасте 66 лет от сердечной недостаточности, как заявила компания.

Издание Deutsche Welle отмечало, что в 2022 году среди российских миллионеров и представителей элиты, часть из которых была связана с нефтегазовой отраслью, произошел «ряд смертей при загадочных обстоятельствах». В пример в том числе приводился бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Субботин, тело которого нашли 8 мая 2022 года в частном доме в Мытищах. Причиной его смерти назвали сердечную недостаточность.

«Новая газета Европа» также писала о «загадочных смертях» в «Газпроме» — за шесть месяцев 2022 года в России умерли четверо топ-менеджеров компании. По данным журналистов, они работали в структурах, предположительно связанных с финансовыми махинациями на многомиллиардных контрактах с «Газпромом».