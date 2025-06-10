В 2017-м Навальный рассказал, что Медведев прячет свои резиденции, яхты и виноградники за благотворительными фондами. С тех пор эти фонды стали еще богаче После начала войны их осыпают деньгами, выяснила «Система»

В марте 2017 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал одно из своих самых громких расследований — фильм «Он вам не Димон» о резиденциях, виноградниках и яхтах Дмитрия Медведева, бывшего президента и на тот момент действовавшего премьер-министра России. Команда Навального выяснила, что Медведев скрыл свои активы с помощью схемы, основанной на благотворительных фондах под управлением его друзей и родственников. Фильм «Он вам не Димон» собрал 47 миллионов просмотров и стал поводом для массовых протестов против коррупции. Вот только на бизнес-империю Медведева это не повлияло: проект «Система» выяснил, что спустя восемь лет благотворительные фонды, связанные с экс-президентом и экс-премьером, стали еще богаче. «Медуза» пересказывает главное из расследования «Системы».

Когда Медведев перевоплотился из либерала в антизападника, связанные с ним фонды стали получать гораздо больше денег

2022 год Дмитрий Медведев встретил на политической пенсии. Он занимал посты заместителя председателя Совета безопасности и председателя «Единой России», но ни там, ни там реального влияния не имел. Полномасштабное вторжение России в Украину Медведев использовал как возможность избавиться от уже непопулярной и даже опасной репутации либерала и вернуться во власть. На 19-й день войны он завел канал в телеграме, где стал угрожать Украине и западным странам, а еще — оскорблять политиков и жителей этих стран.

Это сработало. Сейчас у телеграм-канала Медведева почти 1,7 миллиона подписчиков, он занимает первое место по охвату постов в русскоязычном телеграме, а его рейтинг доверия растет. Медведев стал заместителем Путина не только в Совбезе, но и в Военно-промышленной комиссии — еще одна должность, придуманная специально для него. Еще он возглавляет совет директоров «Ростелекома», ездит на переговоры с лидером Китая и читает школьникам лекции о геополитике с избранными цитатами из своего телеграм-канала — о «подсвинках», «атлантических импотентах» и «ручных насекомых».

Перевоплощение из либерала в антизападника оказалось выгодным и финансово. После начала войны связанные с Медведевым благотворительные фонды стали гораздо богаче. С 2015 до 2023 года они ежегодно получали от 2 до 9 миллиардов рублей в виде пожертвований и взносов. В 2023 и 2024 годах сумма поступлений выросла до 52 и 79 миллиардов рублей соответственно. На конец прошлого года на счетах 15 фондов, которые «Система» связала с Медведевым (часть из них упоминалась в расследовании ФБК), оставались 86,4 миллиарда рублей, или 849 миллионов долларов.

При этом сделать пожертвование этим фондам не так-то просто, подчеркивает «Система». Их реквизитов нет в открытом доступе, и только у двух из 15 фондов есть сайты. Команда Навального в расследовании «Он вам не Димон» сообщала, что фонды Медведева получают пожертвования от крупных бизнесменов вроде Алишера Усманова, а также кредиты от Газпромбанка. Медведев тогда не ответил на эти обвинения по существу, назвав их «мутью». На запрос «Системы» ни он, ни связанные с ним фонды тоже не ответили.

Настоящее Время. Сюжеты

Фонды по-прежнему тратят деньги на недвижимость, виноградники и яхты. И еще на войну с Украиной

Весной 2023 года в России появился фонд «Наша правда». Его учредителем выступили близкие в Медведеву фонды, а в его работе участвует сын Медведева Илья. «Наша правда» была создана для поддержки армии и населения «на территории СВО». Она отчиталась, что потратила на это 2,4 миллиарда рублей. Были у фонда и другие расходы — «Наша правда» помогала с ликвидацией последствий разлива мазута у берегов Анапы. В этом районе расположен один из скрытых активов Медведева — виноградник «Скалистый берег»,

В семи минутах езды от «Скалистого берега» и в 100 метрах от моря раньше стоял пансионат «Шингари». С 2022 года им владеет компания «ФинконсалтингК» («ФКК»), принадлежащая фонду из орбиты Медведева. Она расширила участок земли под «Шингарями» и начала сносить пансионат. Что построят на его месте, неизвестно. По слухам, новую дачу Медведева. До этого закрепиться в районе Анапы у него не получалось: связанный с ним фонд «Дар» собирался построить усадьбу на территории заповедника на Черноморском побережье, но планы сорвались из-за протестов экоактивистов и местных жителей.

На тот момент у Медведева было уже много других дач. В 2017-м команда Навального нашла у близких к нему фондов дома и усадьбы в городе Плес на берегу Волги, в Курской области, на Рублевке, в Сочи и в Санкт-Петербурге. Также им принадлежали две яхты и два виноградника — «Скалистый берег» под Анапой и еще один в Италии. Почти все перечисленное имущество и сейчас закреплено за теми же фондами, убедилась «Система». Кроме того, они обзавелись новым.

Один из предполагаемых медведевских фондов, «Невский», с 2021 года получил 16 гектаров земли в Калининграде на берегу Балтийского моря, коттедж в поселке Комарово под Петербургом (сообщалось, что там появится еще одна дача Медведева) и усадьбу в городе Павловск, куда Медведев в детстве приезжал на лето вместе с матерью. Другие фонды из обоймы экс-президента после начала войны расширили виноградники в Краснодарском крае и приобрели новую яхту, построенную в Великобритании.

«Система» также выяснила, что компания «ФКК», купившая пансионат «Шингари» под Анапой, является единственным кредитором фирмы «Арктик Инвест». Эта фирма, созданная в 2022 году, называет себя инвестфондом по управлению семейным капиталом. Ее совладелец — Дмитрий Григорьев, сын чиновника петербургской мэрии, знакомого с окружением Путина. Тот же Дмитрий Григорьев входит в руководство сразу шести фондов, близких к Медведеву. Таким образом, предполагает «Система», в неформальном холдинге экс-президента России появился частный инвестфонд.

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