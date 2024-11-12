Дмитрий Медведев.

Мы не выстраиваем свою политику против кого-то, в том числе против НАТО. Нужно искать совместные решения в области безопасности. СССР был индустриально-сырьевым гигантом, который не выдержал конкуренции. Престиж Отечества не может определяться достижениями прошлого. Вместо архаичного общества, в котором вожди решают за всех, мы должны стать обществом умных и свободных людей. Нужно строить инновационную экономику и инновационную культуру, основанную на гуманистических идеалах и на творческой свободе. Перемены к лучшему будут только при открытом обсуждении проблем, когда граждане могут брать на себя ответственность. Нужно добиться, чтобы талантливые специалисты были заинтересованы работать в нашей стране, поддерживать их — и привлекать специалистов из-за рубежа. Привлечение инвестиций должно быть более комфортным, а система контроля — не создавать препятствий для инвесторов. Нельзя медлить с модернизацией, это вопрос выживания страны.

Дмитрий Медведев. Наши дни

Французов, лягушатников мы никогда не любили. Наглые британцы — наши извечные враги. Зеленский — наркоман, у Байдена — деменция. Наши несистемные оппозиционеры — омерзительное убожество. Испытываю чувство ненависти ко всем, кто причастен к развалу Советского Союза — этой огромной страны, балансировавшей миропорядок. Нам надо снимать кино о войне — про наших героев, возвеличивать их подвиги. Мы должны мстить за санкции везде, где только можно — создавать Западу трудности в экономике и продвигать решения, ущемляющие интересы западного мира. Наша задача — поддерживать несистемную оппозицию на Западе, там она разумная и благопристойная. Мы гарантировали инвесторам неприкосновенность права частной собственности, но сейчас нужно его отменить как ответ на конфискацию наших активов. Враги США — наши друзья, надо передать им все возможные виды вооружений. Нужно заваливать США фейковыми новостями, провоцировать у них социальные взрывы, дезорганизовывать их власть. Тютчев говорил, что единственная политика России по отношению к Западу — его разделение. Задача остается прежней: максимальное ослабление и унижение Запада.

А что случилось?

Что произошло с Дмитрием Медведевым? «Медуза» рассказывает, как бывший «либеральный президент» превратился в борца с «укронацистами» и «коллективным Западом»

А что случилось?

Что произошло с Дмитрием Медведевым? «Медуза» рассказывает, как бывший «либеральный президент» превратился в борца с «укронацистами» и «коллективным Западом»

Фото на обложке: Михаил Климентьев/ ТАСС / Profimedia