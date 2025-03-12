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Три месяца назад в Черном море произошло крушение танкеров. К пляжам Анапы до сих пор прибивает куски мазута, от которого гибнут птицы, крабы и даже собаки
Вот как теперь выглядят пляжи города. Видео
3 минуты
07:59, 12 марта 2025
Спустя почти три месяца после разлива топлива в Керченском проливе — это
произошло
15 декабря 2024 года — пляжи Анапы уже не сплошь покрыты слоем мазута: волонтерам
удалось
убрать самые серьезные загрязнения. Однако работы по
очистке
песка и морского дня
далеки
от завершения. Во время штормов и приливов мазутную крошку выбрасывает по всей береговой линии. В результате животные по-прежнему
пачкаются
токсичным топливом и умирают — из-за потепления таких случаев даже больше, чем раньше, а волонтеров для их спасения и расчистки пляжей
не хватает
. Показываем, что сейчас происходит на пляжах в районе Анапы, — и рассказываем, почему мазут там стало сложнее убирать.
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