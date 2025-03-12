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Три месяца назад в Черном море произошло крушение танкеров. К пляжам Анапы до сих пор прибивает куски мазута, от которого гибнут птицы, крабы и даже собаки Вот как теперь выглядят пляжи города. Видео

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Спустя почти три месяца после разлива топлива в Керченском проливе — это произошло 15 декабря 2024 года — пляжи Анапы уже не сплошь покрыты слоем мазута: волонтерам удалось убрать самые серьезные загрязнения. Однако работы по очистке песка и морского дня далеки от завершения. Во время штормов и приливов мазутную крошку выбрасывает по всей береговой линии. В результате животные по-прежнему пачкаются токсичным топливом и умирают — из-за потепления таких случаев даже больше, чем раньше, а волонтеров для их спасения и расчистки пляжей не хватает. Показываем, что сейчас происходит на пляжах в районе Анапы, — и рассказываем, почему мазут там стало сложнее убирать.
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