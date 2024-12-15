В Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера Один моряк погиб. В результате аварии нефтепродукты попали в воду

Из-за непогоды в Керченском проливе потерпел бедствие танкер «Волгонефть-212», на борту которого находились 13 человек, сообщили в МЧС России. На помощь экипажу вылетел вертолет ведомства Ми-8, а из керченской бухты Камыш-Бурун вышел буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

По данным МЧС, танкер перевозивший нефтепродукты получил повреждения и сел на мель. По словам собеседника «Интерфакса» в экстренных службах, на борту «Волгонефть-212» находились около 4300 тонн мазута. В ходе спасательной операции с танкера эвакуировали 13 моряков, один из них погиб, заявили в МЧС. 11 членов экипажа госпитализировали в Анапе с переохлаждением, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Двое из них в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве.

Вскоре спасатели сообщили, что еще одно грузовое судно потерпело бедствие в Керченском проливе — танкер «Волгонефть-239», на борту которого находятся 14 человек, а также свыше четырех тысяч тонн мазута. После полученных повреждений судно легло в дрейф. По данным близкого к правоохранительным органам телеграм-канала Shot, оба танкера находились в восьми километрах от берега.

Другой телеграм-канал Baza утверждает, что сотрудники оперативных служб приступили к спасению моряков с «Волгонефть-239». Shot заявил, что угрозы их жизни нет. По предварительным данным, экипаж «Волгонефти-239», находится на борту, с ним есть связь, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Вскоре в МЧС уточнили, что дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Планируется эвакуация экипажа.

Судя по кадрам крушения, которые распространились в телеграм-каналах, после удара волны один из танкеров разломило на две части.

На месте происшествия с танкерами в Керченском проливе зафиксирован разлив нефтепродуктов, рассказали в Росморречфлоте. Силы ФГБУ «Морспасслужбы» и МЧС России ликвидируют последствия аварии, масштабы которой пока точно неизвестны. Специалисты проводят необходимые замеры для оценки ситуации, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Среди основных версий аварии рассматривается ошибка моряков в сложных метеоусловиях, сообщил источник «Интерфакса» в службах морского поиска и спасения. «В районе крушения сильный шторм. По предварительным данным, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном. В результате одно судно получило критические повреждения носовой части, другое также серьезно повреждено», — заявил он. В главном управлении МЧС РФ по аннексированному Крыму отметили, что в Керченском проливе сильный ветер и шторм до семи баллов.

Следственный комитет после аварии возбудил уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После того как стало известно о гибели одного моряка, ведомство переквалифицировало одно из дел на более тяжкий состав — по части 2 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Владимир Путин поручил создать рабочую группу во главе с вице-премьером Савельевым по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе.

«Волгонефть-239» приписан к порту Астрахани, его судовладельцем и оператором значится «Волгатранснефть». «Волгонефть-212» приписан к Петербургу, им владеют и управляют компании из Перми «КамаТрансОйл» и «Кама шиппинг».

Согласно портовым записям, внимание на которые обратили внимание «Важные истории», последние месяцы танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» перемещались между портом «Кавказ» в Керченском проливе и причалами нефтеперерабатывающих заводов на Волге. Так, «Волгонефть-212» в последние полгода дважды загружался мазутом на «Саратовском НПЗ». Один раз танкер доставил экспортное тяжелое нефтяное топливо с «Сызранского НПЗ». Оба этих завода принадлежат «Роснефти».

В Greenpeace отметили, что авария может стать одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря, а в нынешних условиях разлив будет очень трудно локализовать. «Любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия. Они зависят от преобладающих ветров и течений (которые в данный момент движутся на северо-восток) и в нынешних погодных условиях разлив будет очень трудно локализовать. Если сырье вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет очень трудно очистить. <…> Если корабли затонут, то существует риск долгосрочного попадания нефти и нефтепродуктов в воду», — отметил глава Исследовательских лабораторий Greenpeace Пол Джонсон в комментарии аварии, который получила «Медуза».

Эколог Сергей Грибалёв сказал «Подъему», что «четыре тысячи тонн это, конечно, очень много», но последствия зависят от того, как быстро удастся локализовать утечку.