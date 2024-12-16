МЧС РФ объявило о спасении 14 членов экипажа одного из танкеров, потерпевших бедствие в Керченском проливе

Операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена, объявило утром 16 декабря МЧС России. Все 14 человек, находившихся на борту судна, благополучно эвакуированы на берег, говорится в распространенном ведомством сообщении.

«Волгонефть 239» — один из двух танкеров, потерпевших бедствие в Керченском проливе из-за непогоды. Танкер сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Эвакуация экипажа была начата днем 15 декабря, однако ее пришлось прерывать из-за плохих погодных условий.

Также в Керченском проливе потерпел бедствие танкер «Волгонефть-212», на борту которого находились 13 человек. Один член экипажа погиб, 11 были госпитализированы с переохлаждением.

На месте происшествия с танкерами в Керченском проливе зафиксирован разлив нефтепродуктов, последствия которого пытаются ликвидировать.

Среди основных версий произошедшего в Керченском проливе рассматривается ошибка моряков в сложных метеоусловиях, рассказывал 15 декабря источник «Интерфакса» в службах морского поиска и спасения. «В районе крушения сильный шторм. По предварительным данным, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном», — заявил собеседник агентства. Начато расследование, в ходе которого, как предполагается, будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Крушение танкеров в Керченском проливе

В Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера Один моряк погиб. Нефтепродукты попали в воду, но масштаб катастрофы пока неясен

Крушение танкеров в Керченском проливе

В Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера Один моряк погиб. Нефтепродукты попали в воду, но масштаб катастрофы пока неясен