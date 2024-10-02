Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома», сообщила пресс-служба компании.

До этого пост председателя совета директоров с 2015 года занимал спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов. В новый состав совета, избранный 16 сентября, он не вошел.

Как отмечал «Интерфакс», Медведев не входил в советы директоров госкомпаний с 2008 года — после того, как покинул пост председателя совета директоров «Газпрома» и был избран президентом РФ.

«Ростелеком» — крупнейший российский телеком-оператор, большая часть акций (38,2%) которого принадлежит Росимуществу. Именно «Ростелеком» предупредил о сбоях в работе ютьюба, заявив, что их причиной могли стать «технические проблемы в работе оборудования Google». Как позже выяснилось, власти России начали замедлять ютьюб, хотя и не объявили об этом официально.

Дмитрий Медведев, который ранее считался одним из главных российских «системных либералов», в последние годы регулярно выпускает в своем телеграм-канале посты с угрозами и оскорблениями в адрес Запада и властей Украины. Собеседники «Медузы» рассказывали, что он сознательно выбрал такую риторику, чтобы уберечь себя от опалы и получить более значимую должность.