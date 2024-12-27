«Пока они не прибыли, я думал, это все фейки» Врачи из Курска рассказали The Guardian о солдатах из КНДР, которых госпитализировали с ранениями в одну из городских больниц

Скриншот из видео, опубликованного Владимиром Зеленским о северокорейских солдатах на передовой в Украине

В одну из главных больниц Курска на прошлой неделе доставили группу раненых северокорейских военнослужащих. Их изолировали на отдельном этаже, который охраняет полиция. Доступ туда разрешен только медицинским работникам и переводчикам, говорится в статье корреспондента The Guardian Петра Сауэра о солдатах из КНДР, воюющих с Украиной на стороне России.

Сауэр ссылается на слова двух работников больницы, принимавших участие в лечении северокорейцев. Когда именно солдат из КНДР госпитализировали и в какую именно больницу, в статье не уточняется.

По словам одного из врачей, у большинства доставленных в больницу солдат осколочные ранения. Второй медицинский работник, также находившийся в больнице во время госпитализации северокорейцев, сообщил, что некоторые военные выглядели «испуганными и нервными», а общаться с ними без переводчика было невозможно.

«Утром нам сказали, чтобы мы готовились к особому типу пациентов. До нас доходили слухи, что там воюют северокорейцы, но я в это не верил. Никто их раньше не видел. Пока они не прибыли, я думал, это все фейки», — сказал один из врачей.

С октября украинские, американские и южнокорейские власти сообщают, что в власти КНДР отправили в Россию 10-12 тысяч своих военнослужащих для участия в войне, а северокорейские подразделения уже понесли потери. Южная Корея в середине декабря оценила безвозвратные потери КНДР в 1100 человек. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что в ходе боевых действий в Курской области убиты или ранены уже более трех тысяч солдат из Северной Кореи.

26 декабря в телеграм-каналах опубликовали фотографию, на которой, как утверждается, снят северокорейский военный, взятый в плен украинскими войсками в Курской области. Когда именно солдат попал в плен, не уточнялось. Разведка Южной Кореи также сообщила о пленении военного из КНДР украинскими вооруженными силами. Вскоре Сеул заявил, что 27 декабря пленный умер от ранений.

По данным южнокорейской разведки, большинство воюющих в России северокорейцев входят в элитное подразделение «Штурмовой корпус», военнослужащие которого, как утверждается, имеют «высокий моральный дух», но у них «нет понимания современных методов ведения войны». По версии Сеула, Северная Корея, вероятно, готовится отправить в Россию дополнительные войска и военную технику.

Россия и КНДР не подтверждали отправку северокорейцев на российско-украинскую войну, пленение солдат КНДР, а также потери среди них. Как отмечала «Медуза», прямых доказательств присутствия северокорейцев на фронте и потерь среди них до сих пор нет, но есть множество косвенных улик.

Подробный разбор о том, что известно о солдатах из КНДР в Украине

КНДР (по данным разведок) еще в октябре отправила солдат воевать с Украиной. Но, кажется, только сейчас они начали участвовать в боях Правда ли это? Суммируем все, что известно о северокорейцах в армии РФ 3 карточки

Украина и Южная Корея заявляют, что Москва делает все, чтобы скрыть участие северокорейских военных в боях, пишет The Guardian. Сообщалось, что им выдают форму и поддельные удостоверения личности россиян — жителей Якутии, Бурятии и Тывы.

Присутствие солдат КНДР, предположительно, скрывают и от населения Курской области, говорится в статье. По крайней мере для жителей Курска, отмечает автор The Guardian, переброска северокорейцев в регион прошла практически незаметно. Издание опросило несколько жителей области, которые заявили, что не видели свидетельств присутствия солдат КНДР в регионе. Сауэр предположил, что российское командование жестко ограничивает передвижения иностранных военнослужащих, размещая их в казармах вдали от жилых районов.

Некоторые опрошенные журналистом The Guardian жители Курска все еще сомневаются в версии, что северокорейцев направили помочь армии России отвоевать Курскую область. «Я не думаю, что северокорейцы здесь есть; наша армия достаточно сильна и без них», — сказал один из них.