Южная Корея заявила, что КНДР потеряла в российско-украинской войне более тысячи человек. Пхеньян готовит отправку дополнительных сил

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что безвозвратные потери КНДР в российско-украинской войне составили 1100 человек. Об этом сообщает «Ренхап» 23 декабря.

КНДР, вероятно, готовится отправить в Россию дополнительные войска и военную технику, чтобы поддержать армию РФ в войне. «Всесторонняя оценка многочисленных разведывательных данных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению развертывания войск [в России]», — заявили в комитете начальников штабов.

Кроме того, по данным Сеула, Северная Корея, возможно, поставит в Россию ударные беспилотники. По информации военных, «есть некоторые признаки» того, что КНДР приступает к производству дронов, о которых впервые стало известно в ноябре.

По данным Южной Кореи, США и Украины, власти КНДР направили в Россию от 10 до 12 тысяч военнослужащих для участия в российско-украинской войне.

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