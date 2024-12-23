Зеленский заявил, что КНДР потеряла убитыми и ранеными на российско-украинской войне более трех тысяч солдат

В ходе боевых действий в Курской области убиты или ранены уже более трех тысяч солдат из Северной Кореи, воюющих на стороне России. Об этом в вечернем обращении к нации заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия их просто утилизирует в штурмах. Почему корейцы должны воевать за Путина, ни один нормальный человек на земле не ответит. И, к сожалению, мир почти ничего не предпринимает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и Северной Кореи. Хотя для каждого государства — и рядом с Корейским полуостровом, для Китая, для других государств в нашем регионе и где угодно в мире — это угроза», — сказал он.

Военная разведка Южной Кореи оценивает безвозвратные потери КНДР в российско-украинской войне в 1100 человек. Как считают в Южной Корее, США и Украине, всего власти КНДР отправили в Россию от 10 до 12 тысяч военнослужащих для участия в войне.

Представители американской разведки заявили The New York Times, что идея отправки северокорейских солдат на войну против Украины исходила от главы КНДР Ким Чен Ына — Владимир Путин ее «быстро поддержал».

По данным Сеула, КНДР наращивает поставки новых вооружений Москве, а также готовится к ротации или к развертыванию дополнительного военного контингента в России.

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ВС РФ «полуокружают» Покровск, угрожая взломать оборону всего Донбасса. А в Курской области в атаку пошел (вероятно) спецназ армии КНДР Карта боев на 19 декабря

Что происходит на фронте

ВС РФ «полуокружают» Покровск, угрожая взломать оборону всего Донбасса. А в Курской области в атаку пошел (вероятно) спецназ армии КНДР Карта боев на 19 декабря