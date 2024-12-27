Разведка Южной Кореи сообщила, что ВСУ взяли в плен военного из КНДР

Южнокорейская разведка заявила, что украинские войска взяли в плен северокорейского военного, который участвовал в боевых действий на стороне России. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны был подтвержден захват раненого северокорейского солдата», — цитирует агентство сообщение Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS).

Источник AFP в южнокорейской разведке заявил, что пока нет информации, где именно был взят в плен северокорейский военный.

В четверг 26 декабря украинские СМИ и телеграм-каналы распространили фото, как утверждалось, первого северокорейского военного, взятого в плен в Курской области. Официально украинские власти и ВСУ не подтверждали эту информацию.

23 декабря Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что безвозвратные потери КНДР в российско-украинской войне составили 1100 человек. По версии Сеула, Северная Корея, вероятно, готовится отправить в Россию дополнительные войска и военную технику, чтобы поддержать армию РФ в войне. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что в ходе боевых действий в Курской области убиты или ранены уже более трех тысяч солдат из Северной Кореи, воюющих на стороне России.

В Южной Корее, США и Украине считают, что всего власти КНДР отправили в Россию от 10 до 12 тысяч военнослужащих для участия в войне.

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