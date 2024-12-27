Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные взяли в плен несколько тяжело раненых северокорейских солдат в Курской области РФ, но они погибли. Об этом он сказал в видеообращении, выпущенном по итогам 27 декабря.

Сегодня были сообщения о нескольких солдатах из Северной Кореи. Нашим военным удалось взять их в плен. Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать.

«У них [северокорейских военных] много потерь. Очень. И мы видим, что российские военные и северокорейские надзиратели вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев. Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен — их свои же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты», — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что народ Северной Кореи «не должен терять своих людей в боях в Европе». Он призвал власти Китая повлиять на руководство КНДР.

Украинские СМИ и телеграм-каналы 26 декабря распространили фотографию, на которой, как утверждалось, был показан первый северокорейский военный, взятый в плен в Курской области. О том, что военного КНДР взяли в плен, также сообщила южнокорейская разведка. По ее данным, северокорейский солдат, взятый в плен, умер 27 декабря от полученных ранений.

Северная Корея направила в Россию около 12 тысяч солдат для участия в российско-украинской войне. Военнослужащих КНДР привлекли к боям в Курской области. Зеленский говорил 23 декабря, что Северная Корея потеряла около трех тысяч солдат убитыми и ранеными. В Белом доме заявили 27 декабря, что КНДР только за последнюю неделю потеряла одну тысячу военных. По данным Bloomberg, Северная Корея к весне 2025 года может направить в Россию еще восемь тысяч солдат, но эти данные не подтверждены.

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