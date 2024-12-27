Bloomberg: по оценке США, украинские военные могут отступить из Курской области к весне 2025 года

Вооруженные силы Украины могут покинуть занятые ранее позиции в Курской области России в течение нескольких месяцев, заявили агентству Bloomberg несколько американских чиновников 27 декабря.

При более скоординированном наступлении российских войск в Курской области, возможно, уже в январе 2025 года, украинские силы смогут удерживать занятые территории до весны, прежде чем или отступить, или оказаться в окружении, заявили источники агентства.

По оценке американских чиновников, с начала наступления ВСУ в Курской области в августе 2024 года украинские войска потеряли около половины занятых территорий. По словам одного из чиновников, украинским военным удалось продержаться в Курской области дольше, чем прогнозировалось ранее, чему способствовало то, что США разрешили Украине применять дальнобойное западное оружие для ударов по России.

Другой источник отметил, что отступление ВСУ из Курской области может быть представлено как тактический успех, поскольку Украина не стремилась удержать эти территории, а создать шокирующий эффект от наступления и сократить российские силы. Два американских чиновника надеются, что президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь.

Один из собеседников Bloomberg заявил, что в случае, если Россия начнет активно вытеснять ВСУ из Курской области, то российские силы, вероятно, нанесут удары по ключевым дорогам и городам, а также, возможно, задействуют дополнительные войска КНДР. По словам чиновника, Северная Корея к весне может дополнительно предоставить еще восемь тысяч солдат, но это неокончательная оценка.

Офис президента Украины не ответил на запрос Bloomberg о комментарии.

Российские войска, по оценке США, Украины и Южной Кореи, привлекли к боям в Курской области 12 тысяч военных из КНДР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 декабря, что, по предварительным оценкам, потери КНДР составили три тысячи человек убитыми и ранеными. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил 27 декабря, что только за последнюю неделю КНДР потеряли тысячу военных. Кирби считает, что военачальники России и Северной Кореи используют эти войска «как расходный материал».

Власти Украины говорили, что собираются использовать занятые территории Курской области при ведении мирных переговоров с Россией. По данным «Би-би-си», украинским военным приказали удерживать позиции в Курской области до инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. «Главная задача — удержать максимум территории до инаугурации Трампа и начала переговоров», — рассказывал «Би-би-си» один из украинских военных.

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