Подразделения Вооруженных сил Украины в Курской области России получили приказ удержать максимум территории до инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. Об этом 2 декабря сообщает BBC News со ссылкой на сообщения нескольких украинских военных, находящихся на территории РФ.

«Главная задача, стоящая перед нами, — удержать максимум территории до инаугурации Трампа и начала переговоров. Чтобы потом обменять ее на что-то. Никто не знает, на что», — написал один из украинских солдат журналистам издания.

Как отмечает BBC News, президент Украины Владимир Зеленский говорил в ноябре, что президент РФ Владимир Путин хочет вытеснить украинскую армию с территории Курской области до 20 января 2025-го, чтобы «продемонстрировать, что он контролирует ситуацию».

Украинские военные рассказали журналистам, что не почувствовали эффекта на поле боя от того, что страны Запада разрешили ВСУ наносить удары дальнобойными западными ракетами вглубь территории РФ. Также украинские солдаты пока не встретили в бою военных из КНДР, об отправке которых в Курскую область сообщали СМИ. «Я ничего не видел и не слышал о корейцах, живых или мертвых», — рассказал один из военных.

По словам собеседников «Би-би-си», операция ВСУ в Курской области помогла отвлечь силы армии РФ от Запорожской и Харьковской областей, но, по мнению украинских военных, они принесли бы больше пользы на востоке Украины, где наступает российская армия.

Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области в начале августа 2024 года. К концу ноября, как утверждал источник Reuters в Генштабе ВСУ, Украина потеряла около 40% территории в Курской области, занятой в ходе наступления. По словам собеседника агентства, максимально Украина контролировала в Курской области территорию площадью 1376 квадратных километров, а к 23 ноября — около 800 квадратных километров.

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