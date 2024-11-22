За восемь месяцев Россия поставила КНДР миллион баррелей нефти. Таким образом Москва может расплачиваться с Пхеньяном за оружие и солдат

С марта 2024 года Россия поставила КНДР более миллиона баррелей нефти, сообщает BBC News со ссылкой на британский исследовательский центр Open Source Centre, который проанализировал спутниковые снимки за этот период. Согласно анализу снимков, за восемь месяцев более десяти северокорейских танкеров совершили 43 рейса между российским портом Восточный и своими портами. В Россию они шли пустыми, а возвращались уже загруженными.

Первая поставка нефти, зафиксированная Open Source Centre, произошла 7 марта 2024 года — через семь месяцев после первых сообщений о поставках боеприпасов КНДР в Россию. Последний рейс, задокументированный исследователями — 5 ноября.

Из-за санкций ООН Северная Корея может закупать только 500 тысяч баррелей нефти в год, при этом ее потребление составляет около девяти миллионов баррелей. В связи с этим Пхеньян покупает нефть нелегально. Как пояснил доктор Го Менхун из южнокорейского Института национальной стратегии, такие поставки представляют собой перегрузки нефти с танкера на танкер в открытом море, что является рискованным и дорогим способом.

Теперь, по словам Го Менхуна, КНДР может получать нефть напрямую от России. «Этот постоянный приток нефти дает Северной Корее уровень стабильности, которого она не видела с тех пор, как были введены санкции», — отметил аналитик Open Source Centre Джо Берн. При этом для России миллион баррелей — небольшой объем, так как за сутки РФ добывает в десять раз больше.

Во всех 43 рейсах, которые отследил Open Source Centre, северокорейские танкеры приходили в российский порт с отключенными трекерами, которые показывают, где находится судно. Берн отметил, что танкеры «тихо проходили почти каждую неделю, с марта идет довольно постоянный поток».

Аналитикам Open Source Centre из открытых источников была известна грузоподъемность и другие параметры северокорейских танкеров. Изучая фотографии танкеров, приходивших в Восточный и уходивших из него, авторы исследования, в числе прочего, обращали внимания на их осадку — то есть, то, насколько они были загружены. По оценке Open Source Centre, северокорейские танкеры уходили загруженными на 90%, что позволяет оценивать весь объем вывезенной за восемь месяцев 2024 года нефти в один миллион баррелей. Это в 10 раз больше, чем Россия официально поставила КНДР за весь 2023 год.

В Open Source Centre отметили, что миллион баррелей — «базовая» оценка, так как часть рейсов отследить они не смогли. «Весь август было облачно, так что мы не смогли задокументировать ни одного рейса» — пояснил Берн.

«Чтобы продолжать боевые действия в Украине, Россия все больше полагается на Северную Корею в предоставлении войск и оружия — в общем на нефть. Это оказывает прямое влияние на безопасность на Корейском полуострове, в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил в комментарии BBC News министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

В МИД России на запрос BBC News о комментарии не ответили.

В середине октября 2024 года Украина и южнокорейская разведка начали сообщать, что КНДР направила в Россию тысячи своих солдат, которые будут участвовать в войне с Украиной. По их данным, всего КНДР направила в Россию для участия в войне около 12 тысяч военнослужащих. Москва и Пхеньян напрямую не подтверждали информацию, что северокорейские военные будут участвовать в войне.

При этом Путин отмечал, что Москва «никогда не сомневалась», что руководство КНДР «серьезно относится» к договоренностям с Россией, а глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявляла, что КНДР будет «оказывать помощь российской армии и российскому народу в их священной войне».

Некоторые источники в странах «Большой двадцатки» (G20), анализируя развитие двустороннего сотрудничества РФ и КНДР в военной сфере, считают, что Северная Корея может в общей сложности направить до 100 тысяч своих военных для помощи России в войне против Украины.

Участие военных КНДР в боевых действиях на стороне России, как утверждали источники американских СМИ, стало одной из причин, по которой администрация Джо Байдена разрешила Украине применять американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские Storm Shadow для ударов по территории России. Украина, согласно заявлениям Москвы и публикациям СМИ, уже применила эти ракеты для ударов по Брянской и Курской областям.

По информации The Wall Street Journal, высокопоставленный генерал Корейской народной армии получил ранение в результате украинского удара в Курской области. Это первый случай, когда во время российско-украинской войны ранения получил высокопоставленный военный КНДР.

В ответ на снятие ограничений на применение дальнобойных ракет, которые ВСУ предоставили западные союзники, президент России Владимир Путин объявил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса в Днепре, используя «одну из новейших российских ракетных систем средней дальности», получившей название «Орешник».

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