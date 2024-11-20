The Wall Street Journal: войсками КНДР в России командует «таинственный генерал» Ким Ён Бок Многие годы о нем никто не знал. Перед отправкой солдат в РФ он встал рядом с Ким Чен Ыном

Войсками Северной Кореи, прибывшими в Россию для участия в российско-украинской войне, командует генерал-полковник Ким Ён Бок, сообщила газета The Wall Street Journal 20 ноября. До недавнего времени генерал вел непубличную деятельность, но в преддверии отправки войск в Россию стал одним из приближенных лиц лидера КНДР Ким Чен Ына. В статье о генерале» The Wall Street Journal рассказала, что известно о военачальнике, который будет отвечать за интеграцию северокорейских военных в российскую армию. «Медуза» пересказывает главное из этого материала.

Ким Ён Бок — один из заместителей начальника Генштаба Корейской народной армии. О том, что Ким Ён Бок прибыл в Россию для участия в российско-украинской войне, в конце октября сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на заседании Совета безопасности. По его словам, Ким Ён Бок вошел в состав группы из примерно 500 северокорейских офицеров, приехавших в Россию. Помимо Ким Ён Бока в группу вошли еще два генерала — глава разведки КНДР Ри Чхан Хо и начальник Главного оперативного управления Син Кум Чхоль. Власти Южной Кореи подтвердили, что Ким Ён Бок находится в России.

Издание NK News, специализирующееся на новостях о Северной Корее, писало в октябре, что Ким Ён Бок возглавил войска КНДР в России. Южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщало, что генерал будет контролировать северокорейские войска, привлеченные к участию в российско-украинской войне.

По оценке, которую приводит WSJ, в Россию приехали около 11 тысяч северокорейских военных. Агентство Reuters сообщило 20 ноября, что разведка Южной Кореи уведомила депутатов страны, что около 10 900 северокорейских солдат направили в Курскую область в составе российских воздушно-десантных сил и морской пехоты, а некоторых привлекли к боям в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 19 ноября в онлайн-обращении к Европарламенту, что численность северокорейских солдат, направляемых в Россию, может достигнуть 100 тысяч человек; Зеленский не привел никаких доказательств своих слов. Москва и Пхеньян отрицают, что войска КНДР находятся в Курской области.

Ким Ён Бок, как ожидается, не будет участвовать в боевых действиях. Перед ним стоит задача объединить северокорейские войска с российскими, а также узнать больше о ведении современных боевых действий, пишет The Wall Street Journal.

Долгие годы генерал держался в тени. Он стал публичным перед отправкой северокорейских солдат в Россию

Ким Ён Бок с 2015 года руководит силами специального назначения КНДР — элитным военным подразделением, призванным выполнять секретные миссии в случае войны на Корейском полуострове. Силы спецназначения Северной Кореи считаются крупнейшим подобным подразделением в мире, в него входят около 200 тысяч человек.

В КНДР, по выражению The Wall Street Journal, военную элиту чествуют как знаменитостей, но Ким Ён Бок из-за должности командующего силами специального назначения не появлялся на публике и скрывал свою личность. Северная Корея начала привлекать к нему внимание, чтобы показать России, что войсками КНДР в России руководит «надежный человек», считает научный сотрудник южнокорейского Института оборонного анализа Чон Ген Чжу. По ее словам, до сих пор у КНДР были причины скрывать его личность. «Непублично он явно доказал свою надежность», — считает Чон Ген Чжу.

Ким Ён Бок начал появляться на публике после того, как в июне президент РФ Владимир Путин посетил КНДР и две страны заключили договор «о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», предусматривающий создание военного союза.

больше о договоре

🇰🇵 🤝 🇷🇺 Путин и Ким Чен Ын подписали договор о «всеобъемлющем партнерстве». Оно и правда всеобъемлющее! КНДР вступит в войну против Украины? А Кремль теперь против санкций в отношении Пхеньяна?

больше о договоре

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После этого генерал стал часто появляться вместе с Ким Чен Ыном. Вместе они посещали районы, пострадавшие от наводнений, а также наблюдали за тренировками спецназа и учениями артиллерийских войск. Как пишет WSJ, часто генерал стоял рядом с лидером Северной Кореи, сжимая в руках ручку и блокнот.

В последний раз Центральное телеграфное агентство Кореи упоминало Ким Ён Бока в публикации от 6 октября, в которой рассказывало об артиллерийских стрельбах. Через несколько дней после этого, как пишет WSJ, Ким Ён Бок, предположительно, отправился в Россию вместе с первой группой северокорейских военных.

Ким Чен Ын во время учений сил специального назначения на западе Северной Кореи. Рядом стоит генерал Ким Ён Бок. 2 октября 2024 года EPA / KCNA / Scanpix / LETA Генерал Ким Ён Бок рядом с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Кадр трансляции южнокорейского агентства «Рёнхап», 27 октября 2024 года Kim Jae-Hwan / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

О генерале почти ничего не известно. Южная Корея, собирающая сведения о военных КНДР, не знает даже его возраст

В правительственной Южной Кореи, насчитывающей сведения о более чем 680 высокопоставленных военных КНДР, в профиле Ким Ён Бока указаны только его имя и фамилия. Дата и место его рождения, как и другие биографические данные, неизвестны. В государственных СМИ Северной Кореи писали о нем в 2015 году, когда он возглавил силы специального назначения. Известно, что в 2016-м он вошел в Центральный комитет Трудовой партии Кореи — главный политический орган страны.

Более заметной фигурой Ким Ён Бок стал в июле 2020 года, когда вместе с другими высокопоставленными военными участвовал в церемонии, во время которой Ким Чен Ын вручил северокорейским генералам наградное оружие — пистолеты «Пэктусан». На одной из церемониальных фотографий генерал-полковник Ким Ён Бок сидел через одного человека от северокорейского лидера.

Генерал Ким Ён Бок на церемонии награждения в 2020 году сидел рядом с Ким Чен Ыном. Скриншот из видео Центрального телеграфного агентства Кореи Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дарит пистолеты генералам South China Morning Post

В следующие годы генерал вновь не появлялся на публике, но в марте 2024-го он стал третьим человеком в Корейской народной армии, пишет WSJ. «Трехзвездный генерал» (как его называет издание по числу звезд на погонах генерал-полковника) вошел в десятку самых важных военных деятелей КНДР и, если его работа в России будет успешной, может продолжить карьерный рост.

Ким Ён Бок в последнее время участвовал вместе с Ким Чен Ыном в таких мероприятиях, на которые не приглашали его предшественников, сказал The Wall Street Journal эксперт по КНДР Майкл Мэдден из Смитсоновского института в Вашингтоне. «Ким Чен Ын говорит русским: „Я посылаю одного из своих лучших парней. Он сидит рядом со мной“», — считает Мэдден.