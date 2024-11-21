The Wall Street Journal: из-за украинского удара ранен генерал армии КНДР

Высокопоставленный генерал Корейской народной армии получил ранение в результате украинского удара в Курской области, сообщила 21 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Источник не раскрыл, при каких обстоятельствах был ранен северокорейский военачальник. Также не сообщается имя пострадавшего военного.

Как отмечает WSJ, это первый раз, когда, по данным властей Запада, во время российско-украинской войны ранения получил высокопоставленный военный КНДР.

Представительство Северной Кореи при ООН не ответило на запрос The Wall Street Journal.

Украинские военные 20 ноября атаковали Курскую область, применив не менее 10 дальнобойных ракет Storm Shadow, поставленных Великобританией, пишет WSJ со ссылкой на украинских и западных официальных лиц. Связан ли этот удар с ранением генерала Корейской народной армии, неясно. Президент РФ Владимир Путин говорил ранее, что украинские военные атаковали ракетами Storm Shadow один из командных пунктов российской группировки «Север», из-за чего есть погибшие и раненые.

В Курской области, по данным Украины и стран Запада, находятся более 10 тысяч военных КНДР, которые прибыли в Россию для участия в войне. Председатель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в октябре заявил, что любые северокорейские военные, воюющие против Украины, станут законной целью для ВСУ.

Президент США Джо Байден в ноябре в ответ на привлечение КНДР к российско-украинской войне разрешил Украине наносить удары по российской территории при помощи дальнобойных ракет ATACMS. Кроме того, был снят запрет на нанесение таких ударов при помощи ракет Storm Shadow. После первых ударов ВСУ западными ракетами по Брянской и Курской областям войска РФ нанесли удар по Днепру, использовав экспериментальную баллистическую ракетную систему «Орешник».

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