«Она думает об этом» Отец белорусской политзаключенной Марии Колесниковой рассказал, что обсуждал с ней прошение о помиловании. Лукашенко говорил, что готов его рассмотреть

Мария и Александр Колесниковы, 12 ноября 2024 года Телеграм-канал Романа Протасевича

Александр Колесников, отец белорусской политзаключенной Марии Колесниковой, рассказал Associated Press, что обсуждал с дочерью возможность обратиться с прошением о помиловании на имя Александра Лукашенко во время недавней встречи в тюремной больнице.

«Она думает об этом», — сообщил Колесников. Он отметил, что не может подробно рассказать о встрече с дочерью, поскольку власти Беларуси разрешили им ненадолго увидеться при условии, что он не будет разглашать подробности.

«Я наконец-то смог ее обнять», — добавил отец политзаключенной, отметив, что во время встречи Мария Колесникова «была в относительно нормальном состоянии».

Мария Колесникова встретилась с отцом в тюремной больнице гомельской колонии № 4 12 ноября. Совместную фотографию Колесниковых опубликовал блогер Роман Протасевич.

Бывший главный редактор крупнейшего оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta. В 2021 году Протасевича задержали в Минске после принудительной посадки рейса Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Вскоре Протасевич заявил, что сотрудничает со следствием, «чтобы искупить тот вред», который «нанес стране». Родители Протасевича призывали тогда относиться к его «признаниям» критически и говорили, что они получены под «физическим воздействием». После задержания российские и белорусские пропагандисты выпустили несколько интервью Протасевича, в которых он осуждал оппозицию и своих бывших коллег по Nexta. В мае 2023-го суд приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы. Его признали виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях (всего 11 статей). Через несколько дней после приговора Протасевич сообщил, что его помиловали.

На следующий день после визита в колонию Протасевич опубликовал короткое видео с комментариями о том, как прошла встреча с Колесниковой. Организовать встречу стало возможным после того, как отец политзаключенной «неоднократно обсуждал» с Протасевичем «различные варианты» того, как можно организовать встречу с Марией, утверждает блогер.

По его словам, в итоге Колесникову пришлось написать обращение на имя Лукашенко с просьбой организовать встречу с дочерью. Почему для свидания с политзаключенной пришлось писать такое обращение, Протасевич не пояснил. Он утверждает, что обращение «попало на стол» Лукашенко с его помощью. Блогер также заявил, что в колонии Колесникова «очень много улыбается и шутит, выглядит хорошо, много читает, рисует и даже занимается йогой».

В ролике Протасевича отец политзаключенной рассказал, что Мария Колесникова «на момент встречи чувствовала себя бодрой, красивой». Вот что еще он сказал:

У меня не вызывало каких-то опасений ее состояние. <…>

Что касается наших с ней откровений, то здесь было много времени уделено семейным вопросам. Это родственники, друзья, близкие. Ну и, конечно, мы не обошли тему нынешней ситуации. Я постарался донести до нее те изменения, которые происходят, и рассказать об окне открывшихся возможностей, благодаря чему произошла наша встреча. Она сказала, что будет размышлять, думать. <…>

Я думаю, что в дальнейшем произойдут еще большие изменения, которые позволят нам быть ближе с Машей. Я желаю всем родителям, которые в таком же положении, что и я, находить пути, чтобы такие вот свидания, такие встречи стали возможными.

При каких обстоятельствах были записаны комментарии Колесникова, неизвестно.

Мария Колесникова стала одним из самых ярких лиц белорусской оппозиции во время протестов 2020 года на фоне выборов президента Беларуси.

Колесникову задержали в сентябре 2020-го. Перед этим ее попытались силой вывезти из Беларуси, но она порвала свой паспорт на границе. В итоге суд приговорил Колесникову к 11 годам заключения по делу о попытке «захвата власти».

Политзаключенную отправили в гомельскую колонию № 4, где, по данным родственников, ее подвергают издевательствам и пыткам, изолировали от внешнего мира и от других заключенных. Семья также подозревала, что администрация колонии не оказывает Колесниковой необходимую ей медицинскую помощь.

С момента заключения и до встречи 12 ноября отцу Колесниковой лишь раз позволили навестить ее — в тюремной больнице в конце 2022 года. С февраля 2023-го родственники политзаключенной не получали от нее писем. Обрывочные сведения о состоянии Колесниковой доходили до них только от других людей, которые находились с ней в одной колонии и вышли на свободу.

В октябре 2024 года на фоне помилования десятков белорусских политзаключенных Александр Лукашенко говорил, что готов рассмотреть прошение о помиловании Колесниковой, если она его напишет. Он также заявлял, что семье политзаключенной «может, и неинтересно посетить Колесникову». Сестра Колесниковой Татьяна Хомич опровергала слова Лукашенко.

Почему 12 ноября власти Беларуси согласиорганизовали свидание Колесниковой с отцом в тюремной больнице, неизвестно. Проходит ли она там лечение, также неизвестно.

Что известно об условиях заключения Колесниковой

«Она очень худая. Ей говорят, что про нее все забыли» Сестра Марии Колесниковой дала интервью Deutsche Welle. Одна из главных политзаключенных в Беларуси отбывает 11-летний срок. Что с ней происходит — никто не знает

Что известно об условиях заключения Колесниковой

«Она очень худая. Ей говорят, что про нее все забыли» Сестра Марии Колесниковой дала интервью Deutsche Welle. Одна из главных политзаключенных в Беларуси отбывает 11-летний срок. Что с ней происходит — никто не знает