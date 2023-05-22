Бывший главред Nexta Роман Протасевич сообщил, что его помиловали, сообщает «Белта».

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — заявил Протасевич журналистам в Минске.

3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы. Он был признан виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях. Всего Протасевича обвиняли по 11 статьям УК Беларуси.

Роман Протасевич был задержан в мае 2021 года после принудительной посадки рейса Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Вскоре после задержания Протасевич заявил, что сотрудничает со следствием, «чтобы искупить тот вред», который «нанес стране». Родители Протасевича призывали тогда относиться к его «признаниям» критически и говорили, что они получены под «физическим воздействием».

Вместе с Протасевичем была задержана его подруга — россиянка Софья Сапега. В мае 2022 года ее приговорили к шести годам колонии по статьям о разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных — из-за того, что она администрировала оппозиционный телеграм-канал, где в том числе публиковались данные белорусских силовиков. Сапега просила власти Беларуси о помиловании, но получила отказ. В середине апреля 2023 года было объявлено, что Сапегу разрешили экстрадировать в Россию для отбытия наказания.