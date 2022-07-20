«Какой код угрозы? Ну, пускай будет красный» Диспетчер аэропорта тайно записал переговоры во время посадки рейса Ryanair в Минске. Вот их расшифровка

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Самолет Ryanair в аэропорту Вильнюса — после экстренной посадки в Минске, 23 мая 2021 года Andrius Sytas / Reuters / Scanpix / LETA

Международная организация гражданской авиации ( ) завершила расследование инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске в мае 2021 года, в результате которой были задержаны Роман Протасевич и Софья Сапега. ICAO пришла к выводу, что информация о заложенной на борту бомбе была заведомо ложной. Организация прямо обвинила власти Беларуси в незаконном и намеренном вмешательстве в полет и принудительной посадке самолета, которая подвергла опасности всех, кто находился на его борту. Важную роль в расследовании сыграли показания минского авиадиспетчера Олега , который лично общался с экипажем самолета и давал ему указания во время посадки. Диспетчер рассказал, что еще до вылета самолета Ryanair из Афин, в минский центр управления воздушным движением прибыли гендиректор «Белаэронавигации» и некий человек, предположительно, сотрудник КГБ. В дальнейшем именно он решал, что нужно говорить экипажу самолета. Галегов тайно записал их разговор на свой телефон, а позже нелегально покинул Беларусь и передал файл ICAO. Белорусское издание «Зеркало» сделало расшифровку этой аудиозаписи. «Медуза» публикует выдержки из нее.

23 мая 2021 года рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске после сообщения белорусских диспетчеров о бомбе на борту. После посадки были задержаны двое пассажиров рейса — бывший главред телеграм-канала Nexta, гражданин Беларуси Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Власти многих европейских стран сочли инцидент захватом пассажирского борта ради задержания Протасевича и запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Беларуси. Минск обвинил Протасевича в организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании социальной розни из-за его роли в протестах против Александра Лукашенко в 2020 году. Сапегу обвинили в том, что она администрировала телеграм-канал «Черная книга Беларуси», где публиковали личные данные белорусских силовиков. Задержанные пошли на сделку со следствием. В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам колонии. После приговора она подала прошение о помиловании. Суда над Протасевичем пока не было. Диспетчер «Белаэронавигации» Олег Голегов, который посадил рейс Ryanair в Минске, нелегально выехал из Беларуси, после чего объявил, что операцию по посадке самолета курировал белорусский КГБ.

Диспетчер: У нас есть информация от спецслужб. У вас на борту бомба.

Начальник полетов: …которая может сработать над Вильнюсом, поэтому в целях безопасности мы рекомендуем (неразборчиво) аэропорт приземления… Минск…

Экипаж самолета: Бомба… Сообщение об угрозе, откуда оно поступило? Откуда вы взяли эту информацию?

Предположительно сотрудник КГБ: E-mail, e-mail.

Начальник полетов: E-mail… А на какой адрес?

Диспетчер: Он… он сказал: «От кого вы получили эту информацию?»

Предположительно сотрудник КГБ: К вам пришло на электронную почту.

Начальник полетов: К нам?

Предположительно сотрудник КГБ: Да.

Начальник полетов: Э-э-э???

Предположительно сотрудник КГБ: Аэропорт… аэропорт вам передал. На почту аэропорта пришло (неразборчиво). Вам аэропорт передал.

Начальник полетов — диспетчеру: Э-э-э… Скажи от аэропорта, наверное.

Предположительно сотрудник КГБ: На e-mail пришло сообщение.

(Экипаж самолета спрашивает, в какой аэропорт пришло сообщение о бомбе — в Вильнюс или в Афины.)

Начальник полетов: С Вильнюса аэропорта или из Греции?

Предположительно сотрудник КГБ: Ну, типа это массовая рассылка во все аэропорты была.

Начальник полетов: Ага.

Предположительно сотрудник КГБ: Во все аэропорты рассылка.

Экипаж самолета: Мне нужно узнать, какой код угрозы: зеленый, желтый, оранжевый или красный?

Диспетчер — экипажу: Ждите.

Диспетчер — предположительно сотруднику КГБ: Он говорит, код сообщения: желтый или красный?

Предположительно сотрудник КГБ: Ну, это наше (неразборчиво)… Ну, красный пускай будет, красный.

(После того, как диспетчер передал экипажу сообщение, зазвонил телефон.)

Предположительно сотрудник КГБ говорит по телефону: Пока принимает решение. Да (неразборчиво), ну пока да. Пока посылают только. Сейчас [имя скрыто] набирает (неразборчиво). Да [имя скрыто]. Ну пока не принял (неразборчиво), пару минут до выхода из зоны нашей… около госграницы. Ну да, он спрашивает, какой цвет там желтый или красный, ну, опасности. Он говорит, красный. Ну он пока принимает решение… ну… ну… ну они может специально тянут время, кто его знает. Да, (неразборчиво) понял. Не, не, не (неразборчиво). Ну да… он.

(Вскоре после этого самолет передает сигнал бедствия и запрашивает посадку в Минске.)

Предположительно сотрудник КГБ: На аэропорт идет?

Диспетчер: Так… Давай всех отворачиваем, идет на Минск.

Предположительно сотрудник КГБ: Ну… то есть согласился садиться, да?

Диспетчер: Да… да.

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