ИКАО: руководство Беларуси поручило сообщить экипажу об угрозе взрыва на борту рейса Ryanair, на котором летел Роман Протасевич

23 мая 2021 года рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске после сообщения белорусских диспетчеров о бомбе на борту. После посадки были задержаны двое пассажиров рейса — бывший главред телеграм-канала Nexta, гражданин Беларуси Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Власти многих европейских стран сочли инцидент захватом пассажирского борта ради задержания Протасевича и запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Минск обвинил Протасевича в организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании социальной розни из-за его роли в протестах против Александра Лукашенко в 2020 году. Сапегу обвинили в том, что она администрировала телеграм-канал «Черная книга Беларуси», где публиковали личные данные белорусских силовиков. Задержанные пошли на сделку со следствием. В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам колонии. После приговора она подала прошение о помиловании.

Суда над Протасевичем пока не было.

Диспетчер «Белаэронавигации» Олег Голегов, который посадил рейс Ryanair в Минске, нелегально выехал из Беларуси, после чего объявил, что операцию по посадке самолета курировал белорусский КГБ.