ИКАО: руководство Беларуси поручило сообщить экипажу об угрозе взрыва на борту рейса Ryanair, на котором летел Роман Протасевич
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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) завершила расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, в результате которой был задержан белорусский журналист Роман Протасевич.
23 мая 2021 года рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске после сообщения белорусских диспетчеров о бомбе на борту. После посадки были задержаны двое пассажиров рейса — бывший главред телеграм-канала Nexta, гражданин Беларуси Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Власти многих европейских стран сочли инцидент захватом пассажирского борта ради задержания Протасевича и запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Беларуси.
Минск обвинил Протасевича в организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании социальной розни из-за его роли в протестах против Александра Лукашенко в 2020 году. Сапегу обвинили в том, что она администрировала телеграм-канал «Черная книга Беларуси», где публиковали личные данные белорусских силовиков. Задержанные пошли на сделку со следствием. В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам колонии. После приговора она подала прошение о помиловании.
Суда над Протасевичем пока не было.
Диспетчер «Белаэронавигации» Олег Голегов, который посадил рейс Ryanair в Минске, нелегально выехал из Беларуси, после чего объявил, что операцию по посадке самолета курировал белорусский КГБ.
Совет ИКАО пришел к выводу, что угроза взрыва бомбы на борту рейса Ryanair была заведомо ложной и сама по себе угрожала безопасности полета. Ее довели до сведения экипажа по указанию «высокопоставленных должностных лиц правительства Беларуси».
Представитель Совета ИКАО от Российской Федерации не согласился с выводами расследования, отметила организация.
ИКАО дополнила свой предыдущий отчет о посадке рейса Ryanair новой информацией — в частности, интервью и аудиозаписями диспетчера, который вел переговоры с экипажем. Окончательный версия отчета доступна на сайте ИКАО. Ее передадут всем государствам-членам организации и генсеку ООН Антониу Гутерришу.