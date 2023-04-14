Власти Беларуси согласились экстрадировать Софью Сапегу в Россию

Генпрокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство россиянки о ее выдаче в Россию для отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости.

В прокуратуре заявили, что официальный Минск «не видит препятствий» для осуществления процедуры.

Посольство РФ сообщало, что Софья Сапега согласилась на экстрадицию 10 апреля, после того как ее посетил российский консул.

В июне 2022 года Сапега просила Александра Лукашенко о помиловании, но получила отказ.

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