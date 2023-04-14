Власти Беларуси согласились экстрадировать Софью Сапегу в Россию
Источник: РИА Новости
Генпрокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство россиянки Софьи Сапеги о ее выдаче в Россию для отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости.
В прокуратуре заявили, что официальный Минск «не видит препятствий» для осуществления процедуры.
Посольство РФ сообщало, что Софья Сапега согласилась на экстрадицию 10 апреля, после того как ее посетил российский консул.
В июне 2022 года Сапега просила Александра Лукашенко о помиловании, но получила отказ.