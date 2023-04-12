Софья Сапега, приговоренная в Беларуси к шести годам колонии, согласилась на экстрадицию в Россию
В посольстве РФ в Беларуси заявили, что россиянка Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию.
Российский консул 10 апреля посетил Сапегу. «В ходе встречи с осужденной гражданкой России от нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания на территории Российской Федерации», — сообщила пресс-служба посольства.
«Техническими деталями процедуры экстрадиции занимаются российские и белорусские правоохранительные органы», — сообщили в посольстве, добавив, что жалоб от Сапеги «на условия содержания и состояние здоровья» не поступало.
Софью Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Для этого белорусские силовики вынудили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске.
В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам колонии по статьям о разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных из-за того, что она администрировала телеграм-канал «Черная книга Беларуси», где публиковали личные данные белорусских силовиков. В июне 2022 года Сапега просила Александра Лукашенко о помиловании, но, как стало известно в январе 2023 года, получила отказ.