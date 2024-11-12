Белорусская политзаключенная Мария Колесникова встретилась с отцом. Семья не могла связаться с ней больше полутора лет

Белорусская политзаключенная Мария Колесникова, связи с которой не было с февраля 2023 года, встретилась с отцом. Фотографию встречи опубликовал бывший главный редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta .

На снимке Колесникова обнимает отца и улыбается.

Из поста Протасевича следует, что встреча состоялась 12 ноября. Других подробностей встречи, в том числе где она состоялась, он не уточнил.

Издание «Наша Ніва» сообщает, что встреча Колесниковой с отцом состоялась в тюремной больнице. Об этом журналистам рассказали бывший политзаключенные, которые узнали обстановку на фотографии.

До этой встречи с момента заключения Колесниковой отец смог навестить ее лишь раз — в тюремной больнице в конце 2022 года. Последний раз семья Колесниковой получала от нее письмо в феврале 2023-го. После этого они узнавали новости о политзаключенной от других людей, которые находились с ней в одной колонии и вышли на свободу.

Мария Колесникова перед выборами президента Беларуси 2020 года стала одним из самых ярких лиц белорусской оппозиции. Ее задержали в сентябре 2020-го. Перед этим Колесникову попытались силой вывезти из Беларуси, но она порвала свой паспорт на границе. Суд приговорил Колесникову к 11 годам заключения по делу о попытке «захвата власти».

Колесникову отправили в гомельскую колонию № 4, где, по данным родственников, ее подвергают издевательствам и пыткам, изолировали от внешнего мира и других заключенных. Семья также подозревала, что администрация колонии не оказывает Колесниковой необходимую ей медицинскую помощь.

В октябре на фоне помилования десятков белорусских политзаключенных Александр Лукашенко заявил, что готов рассмотреть прошение о помиловании Колесниковой, если она его напишет.

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