Людей из окружения премьер-министра Израиля заподозрили в утечке секретных документов, шантаже и подделке протоколов военных совещаний The Jerusalem Post рассказала, что об этом известно

Акция протеста в Тель-Авиве, участники которой потребовали прекратить огонь в секторе Газа и освободить израильских заложников. Один из протестующих держит плакат, где премьер-министр Биньямин Нетаниягу сравнивается с колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром. 9 ноября 2024 года Vassil Donev / EPA / Scanpix / LETA

В Израиле продолжается расследование утечки секретных документов разведки. Среди арестованных по делу — помощник премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу. За последнюю неделю стало известно и о другом скандале в канцелярии главы правительства Израиля, связанном с предполагаемым шантажом высокопоставленного военного ЦАХАЛ с целью получения «конфиденциальной информации». Кроме того, полиция начала еще одно расследование в отношении офиса Нетаниягу. Предполагается, что оно связано с возможной подделкой официальных протоколов заседаний военно-политического кабинета и других совещаний в начале войны Израиля с террористами ХАМАС. Издание The Jerusalem Post собрало все, что известно об этих скандалах. «Медуза» пересказала главное из этой статьи.

Расследование первое — об утечке секретных документов разведки

Первые сообщения об этом деле появились в начале ноября. С тех пор суд города Ришон-ле-Цион разрешил раскрыть лишь некоторые детали расследования. Так, официально подтверждено, что помощника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Элиезера Фельдштейна подозревают в том, что он получил секретные документы, внес в них изменения и передал иностранным СМИ, чтобы «предотвратить давление общественности», требующей от властей Израиля заключить сделку с ХАМАС для освобождения израильских заложников. Согласно материалам дела, разрешенным к публикации судом, сделка о заложниках могла «дестабилизировать правительство», поскольку соглашение подразумевало некоторые уступки, с которыми не согласны крайне правые члены правительства.

Расследование ведет Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК). Помимо Фельдштейна были арестованы и допрошены четверо сотрудников, ответственных за безопасность. Одного из них отпустили из-под стражи. Сообщалось, что они связаны с подразделением военной разведки Армии обороны Израиля, которое отвечает за информационную безопасность.

Документы из утечки не были официально опубликованы. Считается, что утечка связана с сентябрьскими публикациями немецкого издания Bild и британской The Jewish Chronicle (после внутреннего расследования издание удалило статью — прим. «Медузы»). В первой публикации говорилось, что ХАМАС намеренно затягивает переговоры о прекращении огня и пытается манипулировать общественным мнением в Израиле, в том числе с помощью публикаций видео с заложниками. Во второй статье утверждалось, что лидер ХАМАС Яхья Синвар готовится бежать из сектора Газа вместе с израильскими заложниками через .

Обе публикации появились после того, как в секторе Газа были найдены тела шести израильских заложников, и общественное давление на Нетаниягу с требованием заключить сделку об освобождении заложников достигло пика. Нетаниягу тогда настаивал на том, что в рамках сделки Израиль не может пойти на компромисс и должен сохранить контроль над Филадельфийским коридором. В частности, он утверждал, что ХАМАС сможет переправлять этим путем заложников через границу в Египет, а оттуда в Иран или Йемен.

При этом, отмечает The Jerusalem Post, представители служб безопасности заявили, что им не известно о какой-либо информации, подтверждающей эти опасения.

Что еще об этом известно

В Израиле расследуют утечку секретных документов, которая могла помешать заключению сделки по освобождению заложников По делу арестован помощник Нетаниягу

Что еще об этом известно

В Израиле расследуют утечку секретных документов, которая могла помешать заключению сделки по освобождению заложников По делу арестован помощник Нетаниягу

Расследование второе — о подделке официальных протоколов заседаний

О втором деле официально стало известно 7 ноября. Спецподразделение полиции «Лахав 433», специализирующееся на расследовании преступлений национального масштаба и коррупции, сообщило, что расследует события, которые произошли в начале войны с ХАМАС. В канцелярии Нетаниягу подтвердили, что расследование ведется в отношении его офиса. По информации 13-го канала, силовики проводили обыск в офисе премьер-министра.

Предполагается, что в рамках расследования проверяются сведения о том, что люди из окружения Нетаниягу подделывали официальные протоколы заседаний кабинета национальной безопасности и других встреч в начале войны.

Первое сообщение об этой практике появилось еще в июле. Согласно публикации газеты «Едиот ахронот», у сотрудников служб безопасности возникли подозрения, что протоколы заседаний кабинета и телефонных разговоров премьер-министра могли быть подделаны. Об этом, по данным «Едиот ахронот», тогдашний военный секретарь премьер-министра Ави Гиль уведомил юридического советника правительства Израиля (это фактически генеральный прокурор) Гали Бахарав-Миару за несколько месяцев до публикации.

В публикации среди прочего утверждалось, что были обнаружены несоответствия между протоколами и фактическим содержанием разговоров, в том числе в отношении подготовки перед «значительным дипломатическим событием». В ноябре журналисты предположили, что это событие было связано с против Израиля в Международном суде ООН и Международном уголовном суде (МУС) в Гааге. Кроме того, в статье говорилось, что некоторые встречи военного кабинета были перенесены из штаб-квартиры ЦАХАЛ, где они записывались, в офис премьер-министра, где записи не было. В канцелярии Нетаниягу назвали эту публикацию ложью.

Почему прокурор МУС потребовали ордер на арест Нетаниягу

Прокурор Международного уголовного суда потребовал выдачи ордеров на арест Биньямина Нетаниягу и лидеров ХАМАС Все возмущены сравнением Израиля с террористами. В США заговорили о санкциях против суда

Почему прокурор МУС потребовали ордер на арест Нетаниягу

Прокурор Международного уголовного суда потребовал выдачи ордеров на арест Биньямина Нетаниягу и лидеров ХАМАС Все возмущены сравнением Израиля с террористами. В США заговорили о санкциях против суда

Расследование третье — о шантаже высокопоставленного израильского военного

Об этом скандале израильские 11-й и 12-й каналы сообщили 7 ноября. Пока неясно, начала ли полиция официальное расследование по этому делу.

В своих публикациях журналисты сослались на жалобу, которая несколько месяцев назад поступила главе Генштаба израильской армии Херци Халеви. В документе говорилось, что высокопоставленный член команды Нетаниягу получил «конфиденциальные личные видеозаписи» неназванного старшего офицера ЦАХАЛ, который до недавнего времени работал в военном секретариате премьер-министра. Эти кадры, как утверждалось, могли быть использованы для шантажа с целью получения секретных сведений.

По данным KAN News, сбором компромата занимался глава канцелярии Нетаниягу Цахи Браверман. Тот отверг обвинения и пригрозил изданию иском о клевете.

«Многие детали в этих трех делах остаются засекреченными. Тем не менее, два вопроса особенно важны для понимания событий, — отмечает The Jerusalem Post. — Первый: связаны ли обвинения друг с другом. <…> Второй и, вероятно, самый важный вопрос: были ли эти действия [чиновников офиса премьер-министра Израиля] совершены по требованию Нетаниягу или это была инициатива его подчиненных и других должностных лиц».

Если премьер-министр замешан, ему могут быть предъявлены новые уголовные обвинения, считает издание. The Jerusalem Post напоминает, что Нетаниягу уже обвиняют в мошенничестве, во взяточничестве и в злоупотреблении доверием. 2 декабря он должен дать показания в суде по этим делам.

Суд по так называемым делам 1000, 2000 и 4000 начался еще в 2020-м году, но рассмотрение дела несколько раз откладывали — из-за выборов, нападения террористов ХАМАС на Израиль и войны с этим движением. Адвокаты Нетаниягу снова попросили отложить процесс.