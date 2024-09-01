В секторе Газа обнаружены тела шести израильских заложников, сообщает The Times of Israel.

Тела нашли 31 августа в подземном тоннеле в районе Рафаха. По оценке ЦАХАЛ, заложников убили за день или два до прибытия военных.

Тела погибших уже переправлены в Израиль. Власти назвали их имена — это 40-летняя Кармель Гат, 24-летняя Эден Йерушалми, 23-летний Херш Гольдберг-Полин, 32-летний Александр Лобанов, 27-летний Альмог Саруси и 24-летний Ори Данино.

У Александра Лобанова было гражданство России. Он работал продавцом в торговой точке на музыкальном фестивале, который был одной из целей атаки ХАМАС.

Террористы ХАМАС 7 октября 2023 года захватили 251 заложника, сейчас остается неизвестной судьба около 90 из них (по информации ЦАХАЛ, как минимум 33 человека из тех, кого пока не удалось обнаружить, уже убиты). Среди заложников, по данным МИД РФ, есть еще как минимум один россиянин Александр Труфанов.

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