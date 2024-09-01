В Израиле объявлена всеобщая забастовка. Ее участники требуют немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС

В Израиле 2 сентября состоится всеобщая забастовка. Ее анонсировал лидер крупнейшей федерации профсоюзов страны «Гистадрут» Арнон Бар-Давид, передает The Times of Israel.

Бастующие будут требовать от властей страны добиться немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. Бар-Давид выразил мнение, что власти откладывают договоренности с группировкой «по политическим соображениям».

«Достижение договоренностей [об освобождении заложников] сейчас важнее всего», — заявил лидер федерации профсоюзов.

В рамках забастовки прекратит работу международный аэропорт в Тель-Авиве, частично будут закрыты школы и детские сады, правительственные и муниципальные учреждения, промышленные предприятия, некоторые торговые центры. Медицинские учреждения будут дежурить в формате выходного дня.

Днем 1 сентября в ЦАХАЛ сообщили, что военные обнаружили в секторе Газа тела еще шести заложников, которые были похищены ХАМАС 7 октября. Судьба еще около 90 заложников остается неизвестной; по данным военных, как минимум 33 из них уже нет в живых.

В последний раз «Гистадрут» организовывал всеобщую забастовку в марте 2023 года из-за судебной реформы, принятие которой открывало возможность для правительства влиять на назначение судей. На фоне протестов реформа была отложена (через несколько месяцев кнессет все-таки одобрил соответствующий закон, но его отменил Верховный суд).