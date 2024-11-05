В Израиле расследуют утечку секретных документов, которая могла помешать заключению сделки по освобождению заложников По делу арестован помощник Нетаниягу

Jaafar Ashtiyeh / AFP / Scanpix / LETA

В Израиле продолжается расследование дела об утечке секретных документов разведки, начатое после сентябрьской публикации немецкого таблоида Bild. В этом материале утверждалось, что террористы ХАМАС намеренно затягивают переговоры по освобождению заложников, манипулируя общественным мнением в Израиле. Тезисы, изложенные Bild, как отмечали в израильских СМИ, оказались почти идентичны заявлениям премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу, которого резко критикуют за жесткую позицию и срыв переговоров об освобождении заложников. В начале ноября стало известно, что по делу об утечке арестованы четверо подозреваемых. Одним из них оказался помощник Нетаниягу. Канцелярия премьер-министра отрицает возможность утечки, а израильские журналисты пишут о крупнейшем скандале в правительстве с момента начала войны в секторе Газа.

Первой об утечке секретных документов израильской разведки написала британская The Jewish Chronicle, старейшая еврейская газета в мире. В материале, опубликованном 5 сентября, автор издания по имени Илон Перри утверждал, что получил разведданные, свидетельствующие о том, что лидер ХАМАС Яхья Синвар готовится бежать из сектора Газы, взяв с собой израильских заложников, - через так называемый в Египет, а затем в Иран.

На следующий день еще один материал опубликовала немецкая газета Bild. В нем издание со ссылкой на документы, найденные израильскими военными на компьютере Синвара в секторе Газа, писало, что ХАМАС намеренно затягивает переговоры о прекращении огня и пытается манипулировать общественным мнением в Израиле, в том числе с помощью публикаций видео с заложниками.

В Израиле при этом обратили внимание (например, издания The Times of Israel и Ynet), что содержание документа, процитированного Bild, было почти идентично недавним заявлениям премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу. 2 сентября он выступил с телеобращением, в котором говорил, что Израиль должен сохранить контроль над Филадельфийским коридором в секторе Газа, поскольку иначе ХАМАС сможет переправлять заложников через границу в Египет, а оттуда в Иран или Йемен, где они «исчезнут навсегда». Также премьер ссылался на некий рукописный документ, найденный в секторе Газа и написанный на арабском, в котором, по его словам, были инструкции по усилению психологического давления на Израиль путем публикации видео с заложниками. Нетаниягу заявил, что террористы пытаются посеять раздор в израильском обществе, но он «не собирается сдаваться под этим давлением».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во время пресс-конференции показывает на карте Филадельфийский коридор, 2 сентября 2024 года Ohad Zwigenberg / Reuters / Scanpix / LETA

В Израиле позиция Нетаниягу по вопросу Филадельфийского коридора не раз подвергалась резкой критике. Его противники считают, что отказ премьер-министра оставить коридор стал одним из основных препятствий для заключения сделки по прекращению огня и освобождению заложников. Нетаниягу упрекают в том, что он саботирует сделку и пытается таким образом сохранить власть, удовлетворяя интересы своих партнеров по правящей . Эта критика усилилась после того, как 1 сентября в тоннелях под Рафахом были найдены тела шестерых заложников, убитых боевиками ХАМАС.

В Армии обороны Израиля после публикации Bild заявили, что документ, на который ссылается газета, был найден в секторе Газа около пяти месяцев назад и написан не самим Яхьей Синваром, а командиром ХАМАС среднего звена. По поводу статьи в The Jewish Chronicle спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ему неизвестно о существовании документа, на который ссылалась и о планах Синвара бежать с заложниками. Вместе с этим Армия обороны Израиля сообщила о начале расследования из-за утечки секретных документов в прессу.

Спустя два месяца в деле появились первые подозреваемые. В пятницу, 1 ноября, стало известно об аресте четверых человек, причастных к утечке секретных документов израильской разведки. Вначале материалы по делу были полностью закрыты. Однако 3 ноября суд города Ришон-ле-Цион частично снял запрет на разглашение информации и назвал имя одного из арестованных. Им оказался помощник премьер-министра Элиезер Фельдштейн.

По данным израильских журналистов, Фельдштейн был назначен пресс-секретарем Нетаниягу по вопросам безопасности после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, а до этого работал пресс-секретарем министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен Гвира. Однако в действительности, каков был статус Фельдштейна в офисе премьер-министра, неизвестно. На фотографиях его неоднократно замечали рядом с Нетаниягу, а радиостанция «Кан» сообщала, что Фельдштейн принимал участие в важных совещаниях по вопросам безопасности. В то же время известно, что он не проходил обязательную для работы на такой должности проверку и вероятно, не был оформлен на работу официально.

Офис Нетаниягу после ареста четверых подозреваемых опубликовал заявление, в котором говорилось, что никто из его сотрудников не был допрошен или задержан в рамках дела об утечке документов. В следующем заявлении говорилось, что Фельдштейн никогда не участвовал в обсуждениях вопросов безопасности, не видел секретных документов и не получал соответствующей информации. Также офис премьер-министра назвал расследование «выборочным» и «предвзятым».

Израильские журналисты называют дело об утечке документов крупнейшим скандалом внутри правительства с начала войны в секторе Газа. Судья, решивший частично снять запрет на разглашение информации по делу, заявил, что утечка могла нанести «значительный ущерб» усилиям по достижению целей Израиля в войне, важнейшей из которых остается освобождение заложников. Портал Ynet пишет, что документ, попавший к газете Bild, вероятно, был взят из базы данных строго секретной информации, и его публикация опасна тем, что может привести к раскрытию источников и методов разведки.

Но главный вопрос, как отмечает Axios, заключается в том, знал ли сам Нетаниягу об утечке, которая, по-видимому, была направлена на то, чтобы повлиять на общественное мнение в Израиле и поддержать жесткую позицию премьера в сделке об освобождении заложников. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид также высказал предположение, что утечка могла быть намеренной. «Речь идет не об утечке, а об использовании секретных документов, чтобы сорвать сделку по освобождению заложников, рискуя источниками разведки и жизнями солдат. И все это исходит из кабинета премьер-министра в разгар войны», — заявил Лапид.

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сколько заложников остаются в плену у хамас

7 октября 2023 года террористы ХАМАС напали на Израиль и захватили в заложники 251 человека Живыми вернулись домой меньше половины. В плену остаются почти 100 человек — и каждый третий из них, вероятно, уже мертв