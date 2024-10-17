Жену Леонида Гозмана Марину Егорову отправили под домашний арест по делу о контрабанде Сам политик заочно осужден в России по статье о «фейках»

Марина Егорова и Леонид Гозман SOTA

В отношении жены политика Леонида Гозмана, психолога Марины Егоровой возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в составе организованной группы, сообщил пропагандистский телеканал RT. Информацию о деле позже подтвердил «Русской службе Би-би-си» адвокат Егоровой Михаил Бирюков. Судя по карточке дела на сайте суда, суд вынес решение о домашнем аресте психолога 4 октября.

По словам адвоката, Марину Егорову задержали в Москве 3 октября. В Россию она приехала в августе, чтобы читать курс лекций студентам. Егорова — доктор психологических наук и завкафедрой факультета психологии МГУ. В ее квартире и на даче провели обыск, после чего Лефортовский районный суд Москвы отправил Егорову под домашний арест. Дело о контрабанде завели 27 сентября 2024 года.

Согласно постановлению об уголовном деле, летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы пограничники задержали водителя «Мерседеса», который вез личные вещи Гозмана и Егоровой. У него изъяли предметы «кухонно-бытовой утвари». RT со ссылкой на своего сотрудника Константина Придыбайло писал, что Егорова якобы пыталась вывезти «множество ценных предметов и антиквариата из России в Италию». Бирюков заявил, что водитель вез вещи не в Италию, а в Берлин, где проживает дочь Гозмана и Егоровой.

В постановлении говорится, что речь идет о домашних столовых приборах — ложках и вилках из мельхиора и серебра. Эти предметы из наследства, которое осталось в семье от матери Леонида Гозмана. Бирюков уточнил, что это бытовые предметы массовой штамповки, «не Фаберже». Следствие оценило общую стоимость предметов в миллион рублей.

Как пояснил адвокат, вывоз за границу дореволюционных бытовых предметов и предметов из драгоценных металлов, не имеющих культурной ценности, не запрещен. Однако для этого необходимо получить разрешение Минкультуры РФ. Такого разрешения у водителя не было, уточнил Бирюков.

В постановлении не сообщается, почему уголовное дело возбудили только спустя год. В последние два года Егорова неоднократно приезжала в Россию.

Согласно обвинению (часть 3 статьи 226.1 УК, «контрабанда культурных ценностей в составе организованной группы»), Егоровой может грозить от семи до 12 лет лишения свободы. По словам Бирюкова, она признала вину.

Леонид Гозман объявил 6 октября, что сокращает общественно-политическую и медийную активность «в силу ряда личных обстоятельств, в подробности которых не хотелось бы сейчас вдаваться». После появления сообщений о домашнем аресте его жены «Медуза» обратилась за комментарием к политику. «Пока не комментируем», — ответил он.

После начала полномаштабного вторжения российских войск в Украину Леонид Гозман покинул Россию, но затем вернулся. «Для меня это, если хотите, нравственный, а не политический выбор. Это не значит, что я осуждаю кого бы то ни было, кто сделал иначе: конечно, нет. Более того, я думаю, если бы мы были сильно моложе, если бы нам не было поздно начинать новую жизнь, может быть, было бы иначе», — рассказывал он в интервью «Радио Свобода» в июне 2022 года. В мае того же года Минюст РФ объявил политика «иностранным агентом».

Летом 2022 года против Гозмана и Егоровой возбудили уголовные дела о неуведомлении о втором гражданстве. Тогда политик рассказывал, что несколько лет назад они с женой получили гражданство Израиля «просто на всякий случай, ради медицинского обслуживания». Позже он узнал, что о получении второго гражданства надо уведомлять МВД в течение 60 суток, но они это сделали только через несколько месяцев. По его мнению, российские власти вспомнили про эту историю для того, чтобы Гозман уехал из России.

В конце августа того же года политика отправили под арест на 15 суток из-за поста в фейсбуке, опубликованного в 2020 году. В нем говорилось, что Иосиф Сталин был хуже Адольфа Гитлера, а НКВД — страшнее СС. Суд посчитал это нарушением запрета о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии (часть 2 статьи 13.48 КоАП). После того, как Гозман отбыл 15 суток ареста, его снова задержали на выходе из спецприемника. Политик получил еще 15 суток ареста по той же статье КоАП за пост 2013 года в «Живом журнале», в котором он критиковал сериал про «Смерш». Вскоре Гозман уехал из России.

Гагаринский районный суд Москвы в июле 2024 года заочно приговорил Гозмана к восьми с половиной годам колонии общего режима по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Поводом для дела против политика, как сообщалось, стали его посты в фейсбуке и телеграм-канале за 2022 год.

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