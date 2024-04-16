Пропагандист ВГТРК Аркадий Мамонтов снял фильм об «иноагентах», которые «жаждут развала России» Он сравнивает их с Павлом Смердяковым из «Братьев Карамазовых»

Cъезд «иноагентов». 3 февраля 2024 года, Берлин Архив «Встречи лиц, объявленных Кремлем иноагентами»

На государственном телеканале «Россия 24» вышел «фильм-расследование» пропагандиста Аркадия Мамонтова «Иноагенты». Он посвящен российским активистам и политикам, которых Минюст РФ объявил «иностранными агентами».

Мамонтов начинает свой фильм со сравнения «иноагентов» с Павлом Смердяковым — персонажем романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». В фильме цитируется монолог Смердякова, в котором он говорит, что «всю Россию ненавидит» и отмечает, что лучше бы французская армия Наполеона «покорила» Россию во время войны 1812 года. Сравнение людей, выступающих против войны в Украине и против Владимира Путина, со Смердяковым будет упоминаться на протяжении практически всего фильма Мамонтова.

Большая часть «расследования» посвящена съезду, который был организован российской политической эмиграцией и проходил в Берлине в феврале 2024 года. Судя по фильму, корреспондентам ВГТРК удалось на него попасть под видом иностранных журналистов, либо это были действительно западные журналисты, которые работали на авторов фильма «России 24».

В почти полуторачасовом фильме Мамонтов рассказывает о нескольких активистах и политиках. Среди них — активистка Евгения Чирикова, адвокат Марк Фейгин, политик Леонид Гозман, актер Артур Смольянинов, политик Михаил Ходорковский, фемактивистка и писательница Дарья Серенко, поэтесса Вера Полозкова, блогер Максим Кац, политолог Екатерина Шульман. В «расследовании» нарезаны их различные высказывания, так или иначе связанные с критикой Кремля, поддержкой Украины, ВСУ или «развалом России». В фильме также есть «эксперты», которые «анализируют» деятельность «иноагентов». В этом качестве выступают, в частности, политолог и доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2012 года Наталья Нарочницкая и поддерживающий российское вторжение в Украину писатель Юрий Поляков.

Репортаж «Медузы» со съезда «иноагентов»

«Так, как раньше, такие собрания больше не будут проводиться никогда!» В Берлине прошел первый съезд «иноагентов» (и все произошло именно так, как раньше). Репортаж «Медузы»

Репортаж «Медузы» со съезда «иноагентов»

«Так, как раньше, такие собрания больше не будут проводиться никогда!» В Берлине прошел первый съезд «иноагентов» (и все произошло именно так, как раньше). Репортаж «Медузы»

В фильме подробно рассказывается о Леониде Гозмане. Корреспонденты ВГТРК приходят к дому в Берлине, где живет Гозман, и рассказывают о европейской недвижимости, которой он владеет. Мамонтов называет Гозмана «другом и соратником Анатолия Чубайса» и говорит, что, по мнению политика, 1990-е годы были для России «благословенными». Эти слова иллюстрируются кадрами пустых магазинных полок и очередей.

Корреспонденты ВГТРК поговорили с Гозманом на форуме в Берлине. Вероятно, они представились западными журналистами: человек, находящийся за кадром и задающий Гозману вопросы, говорит по-русски с акцентом. В фильме говорится, что Гозману принадлежит квартира в Берлине за 890 тысяч евро и дом в Италии за 730 тысяч евро. Там также демонстрируется письмо политика в австрийский банк, где у него есть счет. Сам Гозман в разговоре с журналистом Дмитрием Колезевым подтвердил, что письмо подлинное, а недвижимость он действительно покупал, но «уже довольно давно и в кредит». «Скорее всего, письма украли из его почты, но, по словам Гозмана, увеличили в них цифры», — пересказывает Колезев свой разговор с Гозманом.

Авторы фильма смогли также попасть в редакцию телеканала «Дождь» в Амстердаме. В фильме показана студия телеканала и интервью с ведущими «Дождя» — Эдуардом Бурмистровым и Анной Монгайт. Также подробно рассказывается о финансировании телеканала европейскими фондами. Вопросы журналистам «Дождя» задает человек, который говорит по-русски с акцентом.

«Иноагенты», по мнению Аркадия Мамонтова, «не просто хотят, а жаждут развала России, так они натасканы западными кураторами», а на своих публичных встречах они пытаются «вербовать» людей (в этот момент в фильме показаны фрагменты с мероприятия политолога Екатерины Шульман). Отдельный эпизод в «расследовании» посвящен певцу Эдуарду Шарлоту, которого задержали в конце ноября в петербургском аэропорту, когда он прилетел в Россию из Армении.

В фильме показано видео, на котором музыкант сжигает свой паспорт. Шарлот, который уже несколько месяцев находится в СИЗО, рассказывает корреспонденту ВГТРК, что «наблюдал и погрузился в среду оппозиции». По его словам, он смотрел ролики Ходорковского, Каца, блогера Камикадзе Ди. «Они так говорили, так все это снято, это очень сильно проработано, мне кажется, американской пропагандой. Я следил за этим, меня тянуло, наверно, подвергся гипнозу своего рода», — говорит на видео музыкант. Мамонтов утверждает, что певец разговаривал с пропагандистами «без давления, по собственной воле».

Подробнее об истории Шарлота

«Простите. Я больше так не буду. (Улыбается.)» Суд оставил певца Шарлота в СИЗО до 24 марта. Ему грозит шесть лет колонии за сожженный паспорт и оскорбление патриарха Кирилла. Вот его история

Подробнее об истории Шарлота

«Простите. Я больше так не буду. (Улыбается.)» Суд оставил певца Шарлота в СИЗО до 24 марта. Ему грозит шесть лет колонии за сожженный паспорт и оскорбление патриарха Кирилла. Вот его история

Еще один фрагмент фильма посвящен «Радио Свобода» — «рупору западной пропаганды, существующему еще со времен холодной войны». В фильме показаны кадры советского пропагандистского фильма «Тихие американцы» о деятельности ЦРУ и связях организации с изданием.

В финале «расследования» Мамонтов рассказывает, что у некоторых людей, которые когда-то были «фанатичными адептами несистемной оппозиции», после жизни на Западе «открываются глаза». В качестве примера пропагандист приводит Никиту Хатунцева — по его словам, он участвовал в оппозиционных митингах, а в начале 2010-х годов уехал в Нью-Йорк. Там он понял, что любит Россию, женился на американке и вместе с ней вернулся в РФ. Хатунцев говорит, что счастлив, его все в жизни устраивает. В фильме показан, как утверждается, его дом, а сам Хатунцев с женой убирают снег и позируют на камеру в шапках-ушанках.

Читайте также

Российские власти запретили рекламу у «иноагентов». Сколько денег потеряют популярные блогеры и журналисты? И правда ли, что в СМИ могут запретить даже упоминать «иноагентские» материалы? 7 карточек

Вскоре после выхода фильма Дарья Серенко рассказала в соцсети X (бывший твиттер), что сотрудники ВГТРК приходили на презентацию ее книги «Я желаю пепла своему дому» в Берлине. По ее словам, они «тыкали всем в лица камерами прямо с порога». Корреспонденты представились «независимыми сербскими журналистами». Серенко отмечает, что «это впрямь были сербы». После презентации они попросили ее об интервью.

«Ожидали услышать про ненависть к Родине и про то, как я желаю России зла, а услышали горячую тираду о любви к России и о том, что сгореть должна диктатура в очищающем первородном огне. Потом я перечислила подробно все российские военные преступления, которые могла вспомнить. Ничего из этого на федеральных каналах они бы показать не смогли. <…> В общем ничего сенсационного нарезать из этого интервью они не смогли и вместо моей прямой речи довольствуются брюзжанием какого-то деда-эксперта на фоне, который вопит про запрет книг „иноагентов“ и эмигрантов и про то, что мы все далеко не Набоков», — написала Серенко.