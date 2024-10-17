Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест жену Леонида Гозмана

Судья Лефортовского районного суда Москвы Лиля Алтынникова удовлетворила ходатайство следствия о домашнем аресте Егоровой М. С., следует из карточки дела на сайте суда. Фамилия и инициалы арестованной совпадают с данными 72-летнего психолога Марины Сергеевны Егоровой, жены политика Леонида Гозмана.

Первым об ее аресте 17 октября сообщил пропагандистский телеканал RT, опубликовавший в своем телеграм-канале скриншот карточки дела Егоровой.

Решение о домашнем аресте вынесли 4 октября. В карточке , по какой статье возбуждено уголовно дело. RT утверждает, что следователи расследуют дело о «контрабанде культурных ценностей в составе организованной группы». Часть 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса, в которой говорится о контрабанде в составе организованной группы, предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы.

RT утверждает, что Марина Егорова «пыталась вывезти множество ценных предметов и антиквариата из России в Италию». Независимых подтверждений этой информации нет.

«Медуза» обратилась за комментарием к Леониду Гозману. «Пока не комментируем», — сообщил Гозман корреспонденту издания.

Леонид Гозман объявил 6 октября, что сокращает общественно-политическую и медийную активность «в силу ряда личных обстоятельств, в подробности которых мне бы не хотелось сейчас вдаваться».

Обновление. По информации «Новой газеты», Егорова приехала в Россию, «чтобы принять участие в делах своего родного психфака МГУ». «Суть дела: „организованная преступная группа“ — это сама Марина Сергеевна, ее муж Леонид Гозман и водитель, который подвозил Егорову на КПП пограничного перехода. <…> А „культурные ценности“ — это, как сказано в обвинительном заключении, „кухонно-бытовая утварь“. То есть несколько серебряных приборов, которые представляют памятную ценность только для семьи Гозманов, получивших их по наследству», — утверждает редакция «Новой».

Леонид Гозман после начала полномасштабной российско-украинской войны уехал из России, но затем вернулся, заявив, что его решение — «нравственный, а не политический выбор». Вскоре после возвращения Гозмана объявили «иностранным агентом», против него и его жены возбудили уголовное дело, обвинив в том, что они не уведомили власти о наличии второго гражданства. В августе-сентябре 2022 года Гозмана дважды отправляли под административный арест из-за постов в соцсетях, после чего он вновь уехал из России. Политика объявили в розыск. Суд в Москве в июле 2024-го заочно приговорил Гозмана к восьми с половиной годам колонии по обвинению в распространении «фейков» об армии.